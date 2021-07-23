Как уберечь машину от угона: 6 советов, которые дорогого стоят
Источник:24 канал
Нет такого автомобиля, который невозможно было бы угнать. Какой бы системой защиты он ни был оснащен, найдется умелец, который ее взломает. Однако каждый владелец может если не исключить полностью кражу своего авто, то по крайней мере максимально усложнить задачу для угонщиков.
Вот несколько советов, вняв которым вы убережете своего железного коня от угона. Они просты, но, уверяем, бесценны!
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Чините машину только в проверенных сервисах
Многие неофициальные сервисные центры тесно работают с автомобильными ворами. Отдавая на тех. обслуживание в такие центры свой транспорт, у его мастеров будет много времени для изучения противоугонной системы, а также подготовки авто к простому похищению.
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Не доверяйте машину незнакомцам
Наверное в вашей жизни бывали случаи, когда вам нужно поехать на работу, а авто не хочет заводиться. К вам могут подойти люди и предложить помощь, посоветовав открыть капот.
Согласившись, вы его открываете, и перед взором незнакомых вам людей открываются уязвимые места: место установки "сигналки", дополнительные методы защиты от ее взлома и т.д.
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Запирайте свою машину и отключайте двигатель
Например, когда меняете колесо, к вашей машине может подкрасться вор и украсть кошелек или сумку, а может даже магнитолу успеть вытащить.
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Следите за покупателями вашего транспортного средства
При продаже своего автомобиля, нужно внимательно следить за потенциальным покупателем. Он может угнать машину, разыграв классический вариант, когда поездив с вами рядом на сиденье, он желает сам почувствовать машину, взяв управление на себя.
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Наличие потайных мест для дополнительной защиты
Когда на стандартную сигнализацию нет никакого смысла надеяться, вы можете смонтировать в электрическую цепь обычный выключатель, который будет противостоять запуску движка. Такой переключатель лучше замаскировать, чтобы он сливался со стандартными переключателями, тогда злоумышленник ничего не заподозрит.
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Разрисуйте свой автомобиль
Автомобиль с рисунком очень хорошо выделяется, его быстро найдут, если вы обратитесь в полицию. Плюс, увидеть подобную машину, когда та стоит или едет в потоке гораздо проще.
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