Как у McDonald's получить десерт, которого нет в меню: от этой хитрости вы будете в восторге

Покупая любимый бургер у McDonald's, задумываетесь еще и о десерте в придачу? Не спешите заказывать банальный рожок, ведь есть куда более вкусный вариант.

Так, тиктокер из Сиднея Адриан Виджи рассекретил рецепт десерта, который сам придумал. Правда, для этого вам таки понадобится заказать две позиции из меню McDonald's. Объясняем подробнее, о чем идет речь.

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В чем суть лайфхака

Фанат фастфуда однажды попытался соединить мороженое McFlurry и яблочный пирог Apple Pie. По его словам, получилось просто божественно.

Как приготовить десерт из McDonald's, которого нет в меню

Закажите мороженое McFlurry с любимым вкусом (Адриан Виджи выбрал со вкусом печенья Oreo) и яблочный пирог Apple Pie. Далее пирог "набейте" мороженым. Такая начинка растает от горячей выпечки.

Просто поверьте мне – это рай! – признался блоггер.

Берите на заметку и наслаждайтесь десертом!