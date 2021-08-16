Твои ноги будут трястись: видео мощной тренировки для девушек

Если вы решили сделать красивые ноги и упругие ягодицы – эта тренировка для вас! Она поможет получить красивое тело.

Комплекс состоит из 6 упражнений, которые можно выполнять как в тренажерном зале, так и дома. Видео показала фитнес-блогер Татьяна Федорищева.

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Какие упражнения нужно выполнять

Приседания с подъемом на носки – 4 раза по 30 секунд.

Выпрыгивания с колен – 4 раза по 30 секунд.

Для тренировки потребуется спортивная одежда, удобная обувь, фитнес-коврик.Спагетти со шпинатом и сливками, макароны по-флотски, а, может, просто спиральки с сезонными овощами или сыром? Мы не знаем, чем вы дополняете макароны. Но уверены, что продукцию брендаоценит каждый!

Выполнять упражнения можно дома, на улице или в тренажерном зале / Фото Pixabay

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Мах ногой с подъемом – 4 раза по 30 секунд.

Боковой мах – 4 раза по 30 секунд.

Боковая жабка с выпрямлением – 4 раза по 30 секунд.

Мостик – жабка – 4 раза по 30 секунд.

Как правильно выполнять упражнения: смотрите видео