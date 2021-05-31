Определите, можете ли вы стать руководителем: 3 наблюдения от эксперта по лидерству

Чтобы определить, имеет ли руководитель отличные лидерские и управленческие навыки, можно посмотреть на его образование или деятельность, которую он выполняет. Но также можно воспользоваться нетипичным способом оценки.

Значительно лучше измерить чьи-то управленческие навыки – это взглянуть на его подчиненных, говорит американский эксперт по вопросам лидерства и привлечения работников Марк Мерфи.

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И если работники руководителя растут, готовы к изменениям, стратегически выровнены и продуктивны, это свидетельствует о том, что он является эффективным менеджером.

Конечно, вы можете оценить финансовые показатели, показатели качества или пропускной способности менеджера отдела, но эти меры, как правило, имеют больше общего с бизнес-стратегией и операционными системами, чем с тем, эффективно ли менеджер выполняет свою работу,

– говорит Мерфи.

Вот 3 признака превосходного менеджмента от эксперта.

Сотрудники обучаются новым навыкам

Мерфи отмечает, когда сотрудники регулярно изучают новые навыки и расширяют свои возможности, вы получаете несколько преимуществ.

Прежде всего ваш фонд талантов углубляется. Если вам постоянно приходится искать более квалифицированных работников за пределами фирмы, это признак того, что вы недостаточно развиваете внутренние таланты.

Во-вторых, когда сотрудники учатся и растут, их участие в работе растет, они реже увольняются, а их эмоциональное здоровье становится лучше.

Из исследования мы также знаем, что когда цели сотрудников требуют освоения новых навыков, эти цели почти в десять раз мощнее, чтобы вдохновить работников, чем те, которые не требуют обучения,

– говорит эксперт по лидерству.



Сотрудники обучаются новым навыкам / Фото pexels

Менеджеры преодолевают препятствия своих подчиненных

Ничто так не разочаровывает работника, как потратить весь день на преодоление препятствий, а не на реальный прогресс. Мерфи говорит, что это может деморализовать человека, ведь он в течение восьми часов подряд прилагает огромные усилия лишь для того, чтобы закончить день, в то же время чувствуя, что фактического прогресса не достигнуто.

Эффективный менеджер преодолевает препятствия своих подчиненных. Эксперт отмечает, что для этого не нужны десятилетия обучения. Руководитель просто просит сотрудников описать, какие препятствия препятствуют им, а затем исправляет их. Как ни странно, говорит Мерфи, но большинство разочарований, с которыми сталкиваются работники довольно легко исправить, конечно если это не касается непреодолимых расстройств системы, таких как плохие технологии или громоздкие внутренние процессы и тому подобное.



Хороший менеджер устраняет помехи в работе подчиненных / Фото unsplash

Сотрудники понимают стратегию компании

Ключевой работой менеджеров является принятие корпоративной стратегии и ее перевод на такой язык и поведение, что является понятным и приемлемым для сотрудников. Это не только усиливает позитивные чувства сотрудника к компании, но и дает ему цели и повышает готовность к изменениям. Лучшие менеджеры, говорит Мерфи, как правило, тратят время, чтобы объяснить обоснование изменений, стратегий, систем и т. д.

Есть много способов оценить, является ли кто-то отличным менеджером. Но если вы уделите пристальное внимание этим трем признакам, вы получите быструю и точную оценку руководителей вашей организации. А для отдельных менеджеров эти три признака являются отличной отправной точкой для ускорения вашего личного стремления к величию управления,

– резюмирует эксперт по лидерству.

Сотрудники понимают стратегию компании / Фото pexels