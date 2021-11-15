Тренировка для водителей: 7 упражнений, которые можно выполнять прямо за рулем

15 ноября 2021 , 15:43
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extension

Сегодня водителям приходится много времени проводить за рулем, значительная часть которого приходится на пробки или светофоры. В такие моменты можно немного поработать над своим телом и здоровьем. Вы удивитесь, но фитнесом можно заниматься прямо в автомобиле.

По данным исследования компании TomTom, в прошлом году Киев занял 7 место по загруженности дорог среди всех мегаполисов мира. Если подытожить все время, какой среднестатистический водитель провел в пробках, это получится 48 дней! И чтобы в дальнейшем это время не тратить попусту, возьмите на вооружение упражнения, которые можно выполнять прямо в машине.

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Важно! Вождение – все-таки достаточно опасная штука, требующая концентрации внимания, поэтому все упражнения выполняйте только в неподвижном автомобиле!

Когда можно делать упражнения

  • в глухой пробке (в тягучке не рекомендуется);
  • во время продолжительного ожидания на переезде;
  • на длинном светофоре;
  • в ожидании кого угодно.

7 упражнений для тренировки в машине

  • Удавите лопатки и поясницу в спинку сиденья, затем резко расслабьте (снижение нагрузки на позвоночник).
  • Поднимите и опустите плечи несколько раз (профилактика остеохондроза, улучшение кровообращения).
  • Вытяните шею вверх, а затем расслабляйте ее, не поднимая подборок (снимает напряжение с шейных мышц, улучшает кровообращение).
  • Разработайте кисти, двигая их по часовой стрелке и против нее.
  • Сжимайте и разжимайте ягодичные мышцы. Это восстановит приток крови в области малого таза (профилактика простатита и геморроя).
  • Выполняйте круговые движения плечами (снимает напряжение с мышц).
  • Поочередно поднимайте руки к потолку одновременно опуская вторую руку вниз.

Такой комплекс можно растянуть на время всей поездки, поочередно разминая по одной группе мышц. Главное – не отвлекайтесь от вождения!


Заниматься спортом можно даже за рулем / Фото facebook

Автор: Назарій Сорока