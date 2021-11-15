Тренировка для водителей: 7 упражнений, которые можно выполнять прямо за рулем
Источник:extension
Сегодня водителям приходится много времени проводить за рулем, значительная часть которого приходится на пробки или светофоры. В такие моменты можно немного поработать над своим телом и здоровьем. Вы удивитесь, но фитнесом можно заниматься прямо в автомобиле.
По данным исследования компании TomTom, в прошлом году Киев занял 7 место по загруженности дорог среди всех мегаполисов мира. Если подытожить все время, какой среднестатистический водитель провел в пробках, это получится 48 дней! И чтобы в дальнейшем это время не тратить попусту, возьмите на вооружение упражнения, которые можно выполнять прямо в машине.
И еще 6 лучших упражнений для рук с резинками: видео домашней тренировкиВажно! Вождение – все-таки достаточно опасная штука, требующая концентрации внимания, поэтому все упражнения выполняйте только в неподвижном автомобиле!
Когда можно делать упражнения
- в глухой пробке (в тягучке не рекомендуется);
- во время продолжительного ожидания на переезде;
- на длинном светофоре;
- в ожидании кого угодно.
7 упражнений для тренировки в машине
- Удавите лопатки и поясницу в спинку сиденья, затем резко расслабьте (снижение нагрузки на позвоночник).
- Поднимите и опустите плечи несколько раз (профилактика остеохондроза, улучшение кровообращения).
- Вытяните шею вверх, а затем расслабляйте ее, не поднимая подборок (снимает напряжение с шейных мышц, улучшает кровообращение).
- Разработайте кисти, двигая их по часовой стрелке и против нее.
- Сжимайте и разжимайте ягодичные мышцы. Это восстановит приток крови в области малого таза (профилактика простатита и геморроя).
- Выполняйте круговые движения плечами (снимает напряжение с мышц).
- Поочередно поднимайте руки к потолку одновременно опуская вторую руку вниз.
Такой комплекс можно растянуть на время всей поездки, поочередно разминая по одной группе мышц. Главное – не отвлекайтесь от вождения!
Заниматься спортом можно даже за рулем / Фото facebook