Требуется лишь 3 продукта: как легко очистить накипь в ванной

Появление налета в душевой кабине или в ванной комнате – неизбежное и неприятное явление. Известный лайфхакер поделилась простым рецептом смеси, которая легко отчистит грязь.

"Королева домашних лайфхаков" Каролина Мак'Коли рассказала, как отчищает налет из своей ванной. Женщина делает это с помощью 3 ингредиентов.

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Для того, чтобы создать действенное средство для очистки поверхностей, Мак'Коли рекомендует использовать соду, уксус и жидкое мыло.

Блогер предлагает взять 2 стакана теплой воды, полстакана обычной соды, добавить к смеси 1 стакан столового уксуса и половину стакана с жидким мылом.

Перемешайте все и залейте в бутылку с распылителем. Нанесите смесь на проблемные участки с налетом и оставьте на 10 минут. Хорошо потрите щеткой, и повторите процедуру еще несколько раз для лучшего эффекта. Это отлично работает!

– сказала Мак'Коли.

Короткое видео, которым блогерша поделилась в тиктоке, набрало почти 50 тысяч просмотров.