Точно не заскучаете: 5 ярких идей для совместного семейного вечера

Все эти идеи легко воплотить в жизнь и они непременно доставят море удовольствие как детям, так и взрослым! Делимся интересными и полезными советами по поводу общего семейного времени.

Первым шагом для планирования семейного еженедельного вечера является выбор дня недели. Многие предпочитают вечера пятницы, потому что в конце недели все могут расслабиться и не спать допоздна.

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Семейный вечер кино

Выберите хороший фильм и наслаждайтесь им вместе. Чтобы вечер был веселее, приготовьте попкорн или закуски для просмотра.

Для детей постарше вы также можете спланировать киномарафон и смотреть фильмы целый вечер.

Прятки в темноте

Выведите игру в прятки на новый уровень, играя в нее в темноте. Вы также можете купить светящиеся в темноте браслеты, чтобы было еще веселее!

Семейное видео

Создайте вместе хорошее семейное видео! Вы можете записать интервью или разрешить каждому члену семьи поделиться историей.

Творческий вечер

Раскройте свой талант во время семейного творческого вечера! Вы можете либо найти какие-нибудь хорошие изделия (у Pinterest есть много идей), либо просто раскрасить или нарисовать что-то вместе. Одна из самых лучших идей – создавать автопортреты или семейные портреты!

Шоу талантов

Спланируйте особый семейный вечер и пригласите каждого члена семьи поучаствовать в шоу талантов и поделиться двумя своими талантами.

Участники могут петь, играть на инструменте, декламировать стихотворение, делать фокусы, танцевать, исполнять комедийную сцену и показать любой другой талант, который у них есть.

Создайте приложение и поочередно выступайте в шоу талантов. Маленькие дети могут присоединиться к выступлению родителей (или старших братьев и сестер), если они не желают участвовать самостоятельно.

Подготовьте минипризы для всех участников и развлекайтесь вместе, просматривая все представления!