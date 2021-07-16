Техника будет вам благодарна: 8 способов продлить жизнь любимым устройствам
Источник:24 канал
Вы замечали: вся техника без исключения ломается тогда, когда этого не ждешь? Смартфон подводит тогда, когда ждешь важного звонка. Ноутбук умирает, унося с собой в технический рай важный рабочий проект. Телевизор отказывается работать, когда вот-вот начнется футбол. Как же продлить жизнь любимым девайсам?
Сейчас мы расскажем вам, как помочь технике пожить на этом свете немного дольше. Все советы простые, но эффективные. Так что мотайте себе на ус!
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Лимит разрядок телефона
Большинство смартфонов рассчитано в среднем на 500 циклов. Если хотите продлить жизнь своему любимцу, не ждите, пока он полностью разрядится, а подключайте его к сети при 10 – 20% заряда.
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Пыль и ноутбук
Ноутбуки насыщаются пылью с фантастической скоростью. И все бы ничего, если бы не поломки ноутбука, частой причиной которых становится пыль. Поэтому раз в полгода делайте чистку ноутбука. Не доводите его до перегрева и дорогостоящего ремонта.
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Уход за монитором
Существует огромное количество специальных жидкостей и аксессуаров по уходу за этими поверхностями. Поэтому не экспериментируйте.
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Вентиляция ноутбуков
Вентиляционные отверстия в ноутбуке должны быть открытыми и иметь доступ к воздуху. Иначе высокие риски перегрева и выхода устройства из строя. Работая с ноутбуком в кровати или на коленях, пользуйтесь подставкой – мягкие поверхности не могут обеспечить корпусу отвода тепла.
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Грозовые риски
В грозу вместо работы за ноутбуком или компьютером лучше отдать предпочтение чтению книги. Также стоит отключить данные устройства от сети. Отсоединив блок питания, пользоваться ноутбуком можете, и даже быть в онлайне, подключившись к интернету по wi-fi.
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Порядок в сумке
Бросая смартфон в сумку, о мусоре, который в ней накопился, мы не думаем. Но пыль и другие соринки попадают в порты мобильного устройства, тем самым могут вызвать проблемы в работе микрофона, гарнитуры или зарядки.
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Влияние температуры воздуха
При низких температурах литий-ионная батарея "разряжается", выключая телефон. "Зарядить" ее довольно просто – достаточно внести телефон в комнату с нормальной температурой.
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Оригинал или копия
Оригинальные зарядные устройства стоят дороже, копии – дешевле. Итак, о качестве судите сами.
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