Такого вкусного напитка вы еще не пробовали: готовим пряный яблочный чай

26 января 2022 , 13:16
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Источник:

BHG

Из яблока, вероятно, можно приготовить все. Это касается и чая. Пряный и вкусный горячий напиток удивит вас и станет неотъемлемой частью зимнего вечера.

Этот яблочный чай точно согреет вас в холодное время и наполнит яркими летними вкусами зимние дни. Приготовьте и вы точно не пожалеете!

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Рецепт яблочного чая

Ингредиенты:

  • 1 лимон;
  • 4 стакана яблочного сока;
  • 2 стакана воды;
  • палочки корицы;
  • 1 столовая ложка измельченного кардамона;
  • 1 чайная ложка целой гвоздики;
  • 6 пакетиков черного чая;
  • тонкие ломтики яблок.

Приготовление

С помощью овощечистки снимите кожуру с половины лимона. Выжмите из него сок. Смешайте яблочный сок, воду и 1 столовую ложку лимонного сока в большой кастрюле.

Залейте горячей водой корицу, кардамон, гвоздику и ломтики лимонной цедры. Процедите и добавьте ее к смеси яблочного сока.

Доведите сок до кипения. Накройте крышкой и тушите 10 минут. Уберите из огня и добавьте пакетики чая. Накройте крышкой и оставьте 5 минут.

Выньте чайные пакетики. Подавайте в кружках. По желанию положите на каждую порцию чая ломтики яблок.


Яблочный чай / Фото Unsplash

Автор: Марта Кушка