Сытный салат на ужин: совет нутрициолога
Источник:Інстаграм Анни Біоторіум
Если у вас снова возник вопрос, что приготовить вечером, мы уже имеем вкусный и полезный ответ. Побалуйте своих родных сытным салатом, который очень легко приготовить.
Рецептом этого полезного перекуса поделилась нутрициологиня Анна Биоториум в своем инстаграме. Она предлагает совместить печень трески, лук, яйца и зелень. Подробный рецепт читайте в нашем материале.
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Рецепт полезного ужина
Ингредиенты:
- 240 граммов печени трески;
- 3 яйца;
- 1 репчатый лук;
- 1 пучок зеленого лука;
- 1 пучок петрушки.
Салат из трески и яиц готовить быстро и легко / Фото Unsplash
Способ приготовления:
Шаг 1. Круто отварите яйца и подождите, пока они остынут.
Шаг 2. Промойте под водой лук и петрушку, измельчите зелень.
Шаг 3. Разомните вилкой печень трески и яйца. Высыпьте зелень и перемешайте.
Салат можно не солить, если печень трески качественная, ведь в ее составе должна быть соль, перец и лавровый лист. Масла можно не добавлять, его роль будет выполнять заливка из печени.
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