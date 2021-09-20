Сытный салат на ужин: совет нутрициолога

Если у вас снова возник вопрос, что приготовить вечером, мы уже имеем вкусный и полезный ответ. Побалуйте своих родных сытным салатом, который очень легко приготовить.

Рецептом этого полезного перекуса поделилась нутрициологиня Анна Биоториум в своем инстаграме. Она предлагает совместить печень трески, лук, яйца и зелень. Подробный рецепт читайте в нашем материале.

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Рецепт полезного ужина

Ингредиенты:

240 граммов печени трески;

3 яйца;

1 репчатый лук;

1 пучок зеленого лука;

1 пучок петрушки.



Салат из трески и яиц готовить быстро и легко / Фото Unsplash

Способ приготовления:

Шаг 1. Круто отварите яйца и подождите, пока они остынут.

Шаг 2. Промойте под водой лук и петрушку, измельчите зелень.

Шаг 3. Разомните вилкой печень трески и яйца. Высыпьте зелень и перемешайте.

Салат можно не солить, если печень трески качественная, ведь в ее составе должна быть соль, перец и лавровый лист. Масла можно не добавлять, его роль будет выполнять заливка из печени.

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