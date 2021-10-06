Сырная лепешка на завтрак: идеальный рецепт для тех, кто не любит долго готовить
Источник:инстаграм Андрея Невского
Если вы любите сытно поесть утром, но часто перед работой у вас мало времени на приготовление, тогда быстрый и вкусный рецепт омлета-рулета, который мы вам подготовили сегодня, точно оцените. А еще этот завтрак смело претендует стать вашим любимым.
Быстро, вкусно, сытно, диетически и бюджетно. Что еще можно требовать от идеального завтрака? Все это соединилось в рецепте сырной лепешки от диетолога Андрея Невского. Готовится такой рулетик на обычной сковородке, а особых кулинарных навыков не требует. Поэтому скорее сохраняйте рецепт и худейте вкусно вместе с Идеи 24!
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Сырная лепешка на завтрак
Ингредиенты:
- яйцо – 2 штуки;
- сметана – 60 граммов;
- твердый сыр – 60 граммов;
- мука – 60 граммов;
- зелень – по вашему вкусу.
Способ приготовления:
- Сыр натрите на крупной терке и смешайте с яйцами. Тогда добавьте сметану и муку. Все хорошо перемешайте.
- Выложите тесто на сковороду, смазанную маслом, чтобы сформировался блин и пожарьте его с двух сторон под крышкой на среднем огне.
Приятного аппетита!
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Текст публикации Андрея Невского:
Быстро, вкусно, сытно. Что еще нужно от завтрака? Рецепт взял из нашей онлайн-книги рецептов, там есть даже раздел "Завтраки" - чтобы не ломать с утра голову, чем бы порадовать себя и близких.
KBJU: 178 / 9,3 / 9,6 / 13,8
Ингредиенты:
яйцо, 2 шт;
сметана 60 г;
твердый сыр, 60 г
муку, 60 г
зелень по вкусу.
Сыр натереть и смешать с яйцами.
Добавить сметану и муку, по желанию зелень. Перемешать.
Выложить тесто на сухую а / п сковороду или смазанную маслом. Сформировать блин и пожарить его с двух сторон под крышкой на среднем огне.
Приятного аппетита!