Стоит ли пить фреш во время похудения: ответ диетолога
Источник:инстаграм Юлии Шевчук
Фреш – это свежевыжатый сок или напиток на его основе. Существует много заявлений о его пользе.
Однако мнения врачей относительно употребления напитка во время похудения несколько отличаются. Фреши могут навредить здоровью – заявила диетолог Юлия Шевчук.
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Как фреш влияет на здоровье
Употребление соков-фреш может навредить здоровью! Несмотря на очевидную на первый взгляд, пользу, свежевыжатые фруктовые соки противопоказаны людям с заболеваниями поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта в состоянии обострения,
– отметила Шевчук.
По ее словам, фруктовый фреш по калорийности и нагрузке на поджелудочную железу можно сравнить со сладкими газированными напитками.Любишь вкусно поесть, но не знаешь, что приготовить? "Тая" сделала все за вас! Самые вкусные блюда с макаронами и простые рецепты – идеальное комбо для каждого.
Фреш – калорийный напиток / Фото Pixabay
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Как организм реагирует на фреш
Имея в своем составе фруктозу, витамины и полезные микроэлементы, свежевыжатые соки не содержат клетчатку, которая присутствует во фруктах. Именно она препятствует повышению уровня сахара в крови и стремительному выбросу инсулина. Когда мы едим фрукты, уровень сахара повышается постепенно благодаря клетчатке,
– объяснила диетолог.
Однако при употреблении фреша, процесс происходит очень быстро, поэтому поджелудочная железа оперативно реагирует и выбрасывает большое количество инсулина.
Именно поэтому я не советую употреблять фруктовые фреши,
– подчеркнула Юлия Шевчук.
Диетолог не рекомендует пить фруктовый фреш / Фото Pixabay