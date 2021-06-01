Как спасти пересоленное блюдо: 10 проверенных лайфхаков

Очень обидно и неприятно, когда готовите еду для родных и близких, и тут вдруг пересолили! Лишняя соль портит не только само блюдо, но и настроение повара и всем, кто его ест. Но передозировку соли иногда можно исправить.

А как, следуйте нашим простым советам. Итак, ловите несколько секретов.

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Сладкое в помощь (мед или морковь)

Мед, сахар или морковь помогут убрать лишнюю соль в соусах или супе.



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Крахмалистые продукты тоже хороши

Некоторые продукты способны впитывать излишки соли. Это картофель, крахмалистые крупы, макаронные изделия, свежая зелень. В пересоленное блюдо можно положить несколько измельченных картофелин или 100 грам риса. Они впитают в себя лишнюю соль.

Если картофель или рис в блюде лишние, то положите картофелину целиком, чтобы потом ее достать, а крупы поместите в суп в тканевом мешочке.



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Овощи или крупы

Это хорошо работает с мясом. В фарш можно добавить тертый сырой картофель, репчатый лук, кабачок, морковь или отварной рис. В блюда из мяса или рыбы – сырые овощи. Так получите основное блюдо и овощной гарнир.



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Купленную ветчину спасет вода

Если вы купили в магазине ветчину или бекон и они пересоленные, залейте их водой и оставьте на пару часов. Избыток соли уберет вода.



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Следите за ингредиентами

Если в рецепте блюда присутствует соевый соус, оливки, каперсы, рыбные консервы, то и солить, соответственно, нужно меньше. Всегда учитывайте наличие соленых ингредиентов в рецептуре.



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Сделайте другое блюдо

Хотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимуюи удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

Например, из пересоленного фарша можно сделать начинку для пирога, а пересоленный вареный картофель измельчить и пустить на начинку для вареников.



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Добавьте воды

Одно из быстрых решений для пересоленных бульонов или жидких блюд – это добавить воды. Просто налейте немного холодной воды и снова доведите до кипения. А также попробуйте на специи.



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Лимонная кислота или лимонный сок

Лимонный сок способен все спасти. Он способен нейтрализовать лишнюю соль в картофеле или рыбе. Добавлять лимонный сок нужно осторожно – по капле. И каждый раз проверять вкус.



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Промыть под водой

Пересоленные овощи, крупы, макароны можно промыть под проточной водой. Можно также повторно залить водой, довести до кипения и дать постоять пару минут. Вода впитает излишки соли из продуктов.



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Добавить сливочный компонент

Добавление сливочного компонента может изменить восприятие вкуса и сделать вкус блюда более мягким. Например, вы пересолили курицу, немного сливок или сливочного масла значительно снизят уровень соли. И еще – сделают ваше мясо более нежным.



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