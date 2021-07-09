Как спасти одежду после неудачной стирки: 6 действенных советов

Наверное, каждый имел опыт неудачной стирки. Иногда исправить такие ошибки очень трудно или вообще невозможно.

Идеи 24 рассказывают, как исправить даже самые худшие ошибки стирки. 6 советов, которые дадут испорченным вещам новую жизнь.

Рекомендуем Новые награды Zubrowka: история успеха самого титулованного алкогольного бренда

Как спасти одежду после неудачной стирки

Маленькие вещи



Что делать, если вещи сели во время стирки / фото Apostrophe

Вы можете легко вернуть размер свитера, который сел после стирки. Для этого в воду комнатной температуры добавьте 3 ложки кондиционера и замочите одежду на 5 минут. Расстелите сухое полотенце, положите на него вещь и попробуйте осторожно растянуть до нужных размеров. Тогда дайте высохнуть, и ваш свитер будет спасен.

Застиранные пятна

Если первая попытка вывести загрязнения была неудачной, после высыхания это будет сделать труднее, но попробовать стоит. Замочите одежду и повторно постирайте с пятновыводителем. Если загрязнения на белой одежде, попробуйте добавить лимонный сок и положите вещь на солнце. Это поможет отбелить загрязненное место.

Тусклый белый

Забудь о делах, собери друзей и наполни рюмки любимойХорошее настроение вам гарантировано.



Эти средства помогу восстановить белый цвет / фото Maximum

Белые ткани со временем могут ставить пожелтевшими и серыми. С этим поможет справиться тройное замачивания. Оставьте белые вещи сначала в растворе воды и 2 столовых ложек средства для посуды. Сполосните и замочите в воде с 2 столовыми ложками нашатырного спирта. На третий раз добавьте в воду 2 столовые ложки уксуса и оставьте там белые вещи. После этого тщательно промойте и высушите.

Красный носок в белом белье

Не самая лучшая ситуация, когда в стиральную машинку с белыми вещами случайно попадает красный носок. Но мы знаем, как спасти ваше белоснежное белье. Чтобы попытаться решить эту проблему, вам понадобится средство для удаления цветов. Оно также поможет удалить пятна с футболок с принтами.

Запах или пятна плесени



Что делать, если на вещах появилась плесень / фото Publish

Вы забыли вытащить одежду из стиральной машинки, и теперь она имеет неприятный запах? Мы поможем с этим справиться. Когда ваши вещи только имеют запах, вы сможете их легко перестирать. Если вы заметили загрязнения в виде точечных пятен плесени, вам понадобится хлорный отбеливатель. Для цветной одежды лучше использовать смесь безопасного кислородного отбеливателя для цвета (1 чайная ложка) и перекиси водорода (1 стакан). После этого обязательно хорошо прополощите все вещи.

К теме 10 вещей, которые ни в коем случае нельзя стирать в машинке

Пятна от чернила



Пятна от чернила легко вывести / Фото Pinterest

Если ваша одежда загрязнена ручкой, а вы это заметили только после стирки, не волнуйтесь. Положите вещь на чистое полотенце и капните на пятно спирт. Полотенце внизу станет влажным и обесцветит от чернила. Переставляйте одежду несколько раз в сухое место и повторяйте процедуру, пока пятно полностью не исчезнет. Можете также попробовать средство для снятия лака, придерживаясь такой же технологии, что и со спиртом. После этого хорошо промойте одежду.