Спасите одежду после неудачной глажки: как убрать следы от утюга

Появление неприятных следов от утюга никого не радует. Неправильная температура обычно на светлых вещах оставляет отпечаток желтого цвета, а на черных – блестящие пятна.

Если на вашей одежде остался неприятный след от утюга, не волнуйтесь. Идеи 24 рассказывают, как исправить эту ситуацию и спасти вещь.

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Как избавиться от блестящих пятен

Чаще всего блестящие отпечатки появляются именно на синтетических тканях. При высокой температуре верхний слой материала может подгореть. Как следствие, ваша вещь будет иметь неприятное пятно. К счастью, его очень легко удалить, если вовремя начать действовать. Рассказываем, как это сделать.

Мыльный раствор

Возьмите кусок простой ткани и замочите в водном растворе с хозяйственным мылом или любым другим. После чего накройте им поврежденное место и поутюжьте. Когда блестящий след исчезнет, ​​уберите марлю и дайте вещи подсохнуть.



Поутюжьте одежду под тканью, смоченной в мыльном растворе / Фото Es.dhgate

Уксус

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Избавиться от блестящего следа от утюга на темной ткани поможет уксус. Подготовьте раствор с теплой воды и уксуса и замочите в нем вещь на 30 – 60 минут. После этого отожмите лишнюю жидкость, без дополнительного полоскания, и развешайте одежду, чтобы она подсушилась.

Солнце, соль и перекись водорода

В теплое время года убрать неприятное повреждение от утюга может солнце. Замочите загрязненный участок холодной водой, посыпьте солью и добавьте несколько капель перекиси водорода. После этого развешайте вещь на свежем воздухе, чтобы на нее попадали солнечные лучи. Прополощите в воде и еще раз просушите.



Постирайте вещь и просушите на солнце / Фото Zena.rtl

Лук

Вы будете удивлены, но обычный репчатый лук может также помочь в этой неприятной ситуации. Очистите луковицу и разрежьте пополам. Протрите срезом след, пока он не исчезнет, ​​прополощите и высушите поврежденную вещь.

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Чай

Этот продукт вы точно найдете на кухне. Чай необходимо заварить, процедить и дать остыть до комнатной температуры. Замочите вещь в заварке, оставьте до тех пор, пока пятно не начнет исчезать, прополощите и просушите. Вместо чая можно использовать молоко, следуя этой технологии.



Чай и молоко помогут избавиться от пятен от утюга / Фото Pixabay