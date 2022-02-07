Создаем домик из шоколада: оригинальный десерт для детей
Источник:5-Minute Crafts
Что может быть лучше, чем оригинальный десерт в виде домика из шоколада? Сегодня Идеи 24 помогут вам испытать свои кулинарные таланты и поразить детей.
Чуть ли не у каждого из нас была мечта попасть в шоколадную страну, когда мы были детьми. Воплотить мечту можно, сделав потрясающий домик из шоколада.
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Создаем желанный домик из шоколада
С помощью ножа разрежьте боковые стороны плитки шоколада, чтобы образовался треугольник сверху. Сделайте то же самое со второй плиткой шоколада.
Формой для печенья вырежьте круг внизу первой плитки шоколада – это будет лицевая сторона домика.
Готовим шоколадный дом / Фото 5-Minute Crafts
Растопите немного шоколада и переложите его в кондитерский мешок. Используйте растопленный шоколад, чтобы прикрепить разные плитки шоколада и создать каркас дома.
После того как каркас дома будет готов, создайте крышу, как на фото. Используйте более разные конфеты, чтобы украсить окна, двери и крышу.
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