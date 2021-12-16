Сохранят ваше время и нервы: 10 лайфхаков для тех, кто не любит долго быть на кухне

Многие люди не любят, более того ненавидят готовить, ведь это иногда занимает очень много времени. Однако если знать несколько лайфхаков, то приготовлением пищи можно даже наслаждаться.

Надеваете фартук не совсем весело? Эти кухонные уловки заставят вас снова наслаждаться приготовлением пищи.

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​Сделайте яичницу в микроволновке

Возьмите кружку и сбрызните ее антипригарным спреем. Разбейте внутрь несколько яиц. Сверху залейте молоком или водой, посыпьте солью и перцем, затем перемешайте вилкой, чтобы соединить.

Разогрейте в микроволновке в течение 90 секунд с интервалом в 30 секунд, помешивая после каждого раза.

Используйте яйцерезку для фруктов и овощей



Овощерезку следует использовать и для фруктов / Фото Shutterstock

Этот крохотный кухонный инструмент предназначен не только для резки вкрутую сваренных яиц.

Попробуйте одним махом нарезать клубнику, киви, грибы и т.п. на одинаковую толщину. У вас точно все получится!

Заморозьте остатки вина или бульона

Не ставьте остатки супов и вина в холодильнике в течение недель подряд. Налейте их лучше в форму для льда, сверху закройте пленкой полиэтиленовой и заморозьте.

Такую смесь вы сможете в любое время вытащить и добавить к соусам, супам, ризотто и рагу, чтобы получить почти мгновенную глубину вкуса.

Очищайте имбирь ложкой



Имбирь советуют чистить ложкой / Фото Shutterstock

Не нужно использовать специальный инструмент, чтобы снять кожицу с этого корнеплода удивительной формы.

Кожа имбиря довольно тонкая, поэтому просто соскребайте ее металлической ложкой сбоку и вокруг закругленных сложных краев. Все готово буквально через 1 минуту!

Подавайте горячие блюда на теплых тарелках, а холодные – на замороженные.

Если вы приготовили горячее блюдо и хотите поставить его на стол, следует положить еду в горячую посуду. Так она будет дольше горячей и вкусной.

Так же используйте замороженную посуду для холодных блюд и напитков. Ведь, например, холодное пиво лучше по вкусу в охлажденном стакане.

Чистите чеснок в банке

Ускорите очищение зубчиков чеснока с помощью банки. Положите его в банку и закрутите крышку. Хорошо встряхните ее, и шкурка сразу спадет сама.

Чистите гранат в миске с водой

Избегайте пятен на одежде и беспорядке в доме, очищая гранатовые "уши" под водой. Разрежьте фрукт не менее 8 кусочков и положите их в воду.

Аккуратно разотрите шкурку, чтобы освободить их от белой шкурки. Она сразу после процедуры поднимется на верх. Тогда воду можно процедить и наслаждаться гранатой.

Вместо сиропа используйте замороженные ягоды



Замороженные ягоды вместо сиропа / Фото Shutterstock

Чтобы сладкая начинка была без сахара, полейте идеальные блины ягодным соусом. Разогрейте замороженные смешанные ягоды на сковороде или в кастрюле.

Процедите через мелкое сито, чтобы избавиться от семян и выложите ложкой на десерт.