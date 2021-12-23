Согреет теплом: рецепт ароматного глинтвейна от кулинарного эксперта
23 декабря 2021 , 22:50Читати новину українською
Источник:"СТБ"
Глинтвейн – один из самых популярных зимних напитков, который согревает теплом и создает атмосферу уюта. Он идеально подойдет для семейных посиделок у камина или отдыха на природе.
Своим рецептом ароматного напитка поделилась судья кулинарного проекта "МастерШеф" Татьяна Литвинова. Его приготовление займет считанные минуты!
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Ингредиенты
- сок вишни (винограда, смородины, черники) – 500 миллилитров
- красное сухое вино – 500 миллилитров
- чернослив – 3 – 4 штуки
- курага – 4 – 5 шт.
- имбирь – 4 сантиметра
- инжир – 3 штуки
- апельсин с кожурой – 1/2 часть
- лимон с кожурой – 1/2 часть
- бадьян
- корица
- гвоздика
- черный перец – 2 – 3 горошины
- душистый перец – 2 – 3 горошины
- кардамон – 2 – 4 коробочки
Приготовление
- Вскипятите выбранный вами сок.
- Добавьте все ингредиенты (кроме вина).
- Дайте закипеть, а затем – добавьте вино. Снова доведите до легкого кипения, снимите с огня, укутайте и дайте настояться.
- Мед добавляйте по своему вкусу, лучше всего – перед подачей.
- Перед употреблением разогрейте.