Собираемся в поход: 9 вещей, с которыми вас не испугает ни одна неожиданность

Лето – прекрасная пора для путешествий. Многие едут покорять горные вершины и любоваться невероятными пейзажами. Но главное, что нужно сделать, прежде чем отправиться за яркими впечатлениями, – взять с собой все необходимое.

И мы вам в этом поможем. Так что собираем рюкзак – и в путь!

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Непромокаемые спички

Окуните каждую спичку в воск или парафин. Просушите, сложите в контейнер или пакет. Такие спички могут часами плавать в воде и выйти из нее сухими. Не забудьте покрыть парафином полоску с серой.



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Разжигатель

Картофельные чипсы вспыхивают от искры, как сухие щепки. Все потому, что в чипсах очень много масла.



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Соль и перец

Соль, сахар и специи перед походом можно упаковать в порционные вакуум-контейнеры.



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Для крупных компаний

В этом случае для хранения соли и специй больше подойдут коробочки от тик-так. Компактное и удобное хранилище. И не только для специй.



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Восковые мелки

Хорошая компания и коктейль из Zubrowka – идеальное сочетание для удачно проведенного времени.

Знаете ли вы, что обычный восковой мел горит не меньше полчаса? Возьмите в дорогу упаковку. Места много не занимают, а свечи могут заменить.



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Водонепроницаемая обувь

Обувь перед походом можно превратить в водонепроницаемую. Хорошенько натрите ее воском и прогрейте горячей струей воздуха, чтобы воск расплавился. Теперь ноги будут сухие.



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Подушка из вещей

Достаточно купить пару тропических мешков или сумок. Перед ночевкой сумка набивается вещами и превращается в мягкую уютную подушку.



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Правильное полотенце

Гигиену в походе никто не отменял. Вот только сохнут полотенца долго и весят неприлично много. Берите в путешествие полотенце из микрофибры. Тонкое, отлично впитывает и быстро высыхает – идеально.



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Ложки из бутылки

Воду в бутылках наверное с собой берете? Так вот, из каждой пластиковой бутылки можно вырезать как минимум пять глубоких ложек для супа, с десяток плоских ложек для каш и несколько вилок. Нужно только иметь нож.



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