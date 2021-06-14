11 случайных фото, которые были сделаны в очень удачный момент

14 июня 2021 , 20:00
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Источник:

24 канал

Оказаться в нужном месте в нужное время – истинный талант! Благодаря ему можно не только извлечь выгоду из удачного стечения обстоятельств, но и стать "звездой" всех соцсетей, сделав удачное фото.

Перед вами – уникальные снимки! Люди, сделавшие их, точно знают, как оказаться в нужном месте в нужное время. Результат этого фототворчества вас удивит.

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1. Сначала кажется, что это и правда рога

Фото webnoviny

2. Облако в гневе

Фото noticiasaominuto

3. Главное – принять правильную позу!

Фото unikdanviral

4. Этот кот – мастер игры в прятки

Фото twitter

5. Незабываемый момент в свадебный альбом

Фото diazmag

Хотите душевно провести время с близкими, которых давно не видели? Приготовьте коктейль из Soplica – и ваш вечер будет теплым и непринужденным.

6. Вот это музыкант!

Фото emosurf

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7. Пес дышит огнем

Фото ensonhaber

8. Ого, выкурил целое облако!

Фото liveinternet

9. Мороженое дышит

Фото twitter

10. Облако-крона

Фото pinterest

11. Кажется, вот-вот появится джин

Фото ra2ej

Автор: Сніжана Лісова