11 случайных фото, которые были сделаны в очень удачный момент

Оказаться в нужном месте в нужное время – истинный талант! Благодаря ему можно не только извлечь выгоду из удачного стечения обстоятельств, но и стать "звездой" всех соцсетей, сделав удачное фото.
Перед вами – уникальные снимки! Люди, сделавшие их, точно знают, как оказаться в нужном месте в нужное время. Результат этого фототворчества вас удивит.
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1. Сначала кажется, что это и правда рога
Фото webnoviny
2. Облако в гневе
Фото noticiasaominuto
3. Главное – принять правильную позу!
Фото unikdanviral
4. Этот кот – мастер игры в прятки
Фото twitter
5. Незабываемый момент в свадебный альбом
Фото diazmagХотите душевно провести время с близкими, которых давно не видели? Приготовьте коктейль из Soplica – и ваш вечер будет теплым и непринужденным.
6. Вот это музыкант!
Фото emosurf
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7. Пес дышит огнем
Фото ensonhaber
8. Ого, выкурил целое облако!
Фото liveinternet
9. Мороженое дышит
Фото twitter
10. Облако-крона
Фото pinterest
11. Кажется, вот-вот появится джин
Фото ra2ej