Сколько жира в популярных продуктах: интересные факты, которые следует знать
Источник:инстаграм Aleksa Svarovskyh
Если вы следите не только за телом, но и за здоровьем, нужно учитывать количество жиров, которое содержится в продуктах питания. Как известно, жиры бывают насыщенные и ненасыщенные.
Они по-разному влияют на организм. Как и сколько жиров в популярных продуктах – рассказала блогер и фитнес-тренер Aleksa Svarovskyh.
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Сколько жира в день можно есть
По словам тренера, количество жира может составлять 30% от всей пищи, которую вы потребляете в течение дня. Из этого количества (если брать 100%): 10% – насыщенные жиры, 1% – трансжиры, 89% – ненасыщенные жиры.
То есть, чтобы быть здоровым, нужно максимизировать количество ненасыщенных жиров и минимизировать насыщенные,
– пояснила блогер.
К полезным ненасыщенным жирам относятся:
- семечки;
- орехи;
- масло;
- авокадо;
- Омега-3 из рыбы;
- растительный жир.
В рыбе содержится Омега-3 / Фото Pixabay
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К насыщенным жирам, которые повышают уровень холестерина, относят продукты животного происхождения и промышленную выпечку.
Сколько жира в популярных продуктахБлогер привела в пример три продукта, которые употребляют почти все.
- Круассан – 21 грамм жира на 100 граммов выпечки.
- Печенье – 23 грамма жира на 100 граммов продукта.
- Пельмени – 28 граммов жира на 200 граммов блюда (без масла, сметаны и пр.).