Сколько жира в популярных продуктах: интересные факты, которые следует знать

Если вы следите не только за телом, но и за здоровьем, нужно учитывать количество жиров, которое содержится в продуктах питания. Как известно, жиры бывают насыщенные и ненасыщенные.

Они по-разному влияют на организм. Как и сколько жиров в популярных продуктах – рассказала блогер и фитнес-тренер Aleksa Svarovskyh.

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Сколько жира в день можно есть

По словам тренера, количество жира может составлять 30% от всей пищи, которую вы потребляете в течение дня. Из этого количества (если брать 100%): 10% – насыщенные жиры, 1% – трансжиры, 89% – ненасыщенные жиры.

То есть, чтобы быть здоровым, нужно максимизировать количество ненасыщенных жиров и минимизировать насыщенные,

– пояснила блогер.

К полезным ненасыщенным жирам относятся:

семечки;

орехи;

масло;

авокадо;

Омега-3 из рыбы;

растительный жир.

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с "Тая"

В рыбе содержится Омега-3 / Фото Pixabay

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К насыщенным жирам, которые повышают уровень холестерина, относят продукты животного происхождения и промышленную выпечку.

Сколько жира в популярных продуктах

Круассан – 21 грамм жира на 100 граммов выпечки.

– 21 грамм жира на 100 граммов выпечки. Печенье – 23 грамма жира на 100 граммов продукта.

– 23 грамма жира на 100 граммов продукта. Пельмени – 28 граммов жира на 200 граммов блюда (без масла, сметаны и пр.).

Блогер привела в пример три продукта, которые употребляют почти все.