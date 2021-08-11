Сколько воды должны пить дети: диетолог назвала норму

Всем известно, что ежедневно нужно выпивать много воды. Именно воды, а не жидкости в принципе.

В летнее время это особенно важно. Сколько воды должны пить дети в течение дня – рассказала диетолог Дарья Левых.

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Сколько воды давать детям

Лето — время активной потери жидкости организмом как у взрослых, так и у детей. Слабость, сонливость, сухость кожи, головокружения, проблемы со стулом – частые спутники обезвоживания. Большинство людей знают, что нужно пить 30 миллилитров на 1 килограмм веса + на дополнительные потери, если они есть,

– отметила Левых.

Она уточнила, что детский организм отличается от взрослого и потребности в воде у них выше.

Симптомы обезвоживания:

Выраженная жажда;

сухость кожи и слизистых;

белый или сероватым налет на языке;

слабость и сонливость;

задержка мочеиспускания до 6 часов;

запоры;

боль в животе.

Всем известно, что питание должно быть качественным. Макаронные изделия– это 100% натуральный продукт без каких-либо примесей и красителей. Они прекрасно держат форму и не развариваются, поэтому понравятся даже самым взыскательным ценителям макарон.

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От чего зависит количество воды

Диетолог объяснила, что детям на каждую калорию, расходуемую при метаболизме, требуется примерно 1 миллилитр воды. У младенцев эта цифра будет еще выше.

При весе ребенка 10 килограмм, ему нужно выпивать в день 1 литр воды, при весе 20 килограмм – 1,5 литра. Это потребности при температуре окружающей среды 23 – 25 градусов и при условии, что ребенок здоров, то есть без дополнительных потерь жидкости,

– уточнила она.

Напоминайте ребенку о воде / Фото sjdhospitalbarcelona

В жаркую погоду указанное количество воды увеличивается на 250 – 500 миллилитров в зависимости от веса ребенка.

Родителям следует помнить, что дети во время игры или каких-то занятий могут забывать о необходимости пить воду. Им следует об этом напоминать.