Скажите "Нет" скучном кино: как выбрать интересные и качественные фильмы

Выбор фильма часто превращается в невыполнимую миссию и занимает много времени? Идеи 24 решили раскрыть секреты, которые могут упростить этот процесс. Поможет нам в этом Андрей Гарбадин – доцент кафедры теории и истории политической науки, кандидат политических наук, а главное – опытный киноман.

За последний год Андрей Гарбадин пересмотрел около 450 фильмов и знает практически все о киноискусстве. Он поделился с нами полезными советами и лайфхаками, которые помогут вам найти любимый жанр и выбирать только интересные фильмы.

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Как выбирать фильмы

Как найти интересный фильм

В первую очередь, подумайте, чего вы ждете от фильма, что вам нужно.

"Фильмы – это как отдых: вы можете любить курорты, где ничего не нужно делать и все включено, или быть сторонником активного отдыха с палатками в лесу. Это не будет свидетельствовать о том, хороший вы человек или плохой. Все мы получаем эмоции от разного. То же касается фильмов: кто-то ищет кино для разгрузки, а кто-то – авторских работ с экстремальными сценами", – рассказывает киноман.



Подумайте, что вы хотите получить от фильма / Фото Unsplash

Обычно в первые 15 – 20 минут можно почувствовать, был ли выбор удачным. Если же фильм вам не нравится, не рекомендуем выключать его на середине или сначала, лучше уже посмотреть до конца. Часто причиной неинтересного фильма является то, что вы банально не можете идентифицировать себя с каким-то героем, ведь именно это позволяет почувствовать сюжет и сопереживать все сцены с персонажами.

Любимый жанр

Кстати, понять, какую роль будет играть персонаж в фильме, можноЕсли герой в начале фильма хорошо ладит с домашними любимцами – он однозначно будет



Как найти любимый жанр / Фото Pexels

Все мы смотрели классические фильмы "Криминальное чтиво", "Бойцовский клуб", "Титаник" и другие. На основе этих базовых сюжетов вы можете почувствовать, что именно вам интересно. К тому же в последние годы специфика деления фильмов на жанры отмирает.

Популярного жанрового кино в чистом формате почти не осталось. Большинство фильмов сейчас пытаются миксовать между жанрами, чтобы охватить более широкую аудиторию. Например, современные фильмы ужасов – это часто сочетание триллера, семейной драмы и других,

– объясняет Андрей.

Большую роль также играет возраст зрителя. Молодые люди редко смотрят фильмы, которые не сняты в XXI веке.

На что ориентироваться при выборе фильма

Хотите душевно провести время с близкими, которых давно не видели? Приготовьте коктейль из– и ваш вечер будет теплым и непринужденным.



Это поможет вам выбрать фильм / Фото Pixabay

Выбор интересного фильма занимает много времени. Чтобы упростить этот процесс, следите за анонсами кинотеатров и онлайн ресурсов. Трейлеры и синопсисы также помогут вам почувствовать на уровне внутреннего восприятия, ваш ли это жанр.

Обращайте внимание на рейтинги и отзывы. Андрей Гарбадин рекомендует ориентироваться на два сайта: IMDb и Rotten Tomatoes.

IMDb – это не всегда надежно, поэтому я рекомендую сайт Rotten Tomatoes. Этот ресурс собирает рецензии и градирует их на положительные и отрицательные, выводя определенный процент фильма. Удобство Rotten Tomatoes также в том, что он приводит параллельно две шкалы: одну от кинокритиков, а другую – от зрителей,

– делится Андрей Гарбадин.

Вы любите зрительское кино – тогда ориентируйтесь на шкалу пользователей в Rotten Tomatoes. Если же вы сторонник интеллектуальных или осложненных фильмов, оценка критиков вам поможет выбрать интересную ленту. Вы можете также найти своего кинокритика – человека, который регулярно освещает и следит за обзорами.

Важно ли качество фильма?

Многие фильмы можно критиковать за затянутый сюжет, непродуманных персонажей или некачественную операторскую работу, но большинство зрителей об этом не думают. Ведь на самом деле их интересуют только герои, те, с кем они себя идентифицируют. Важную роль также играют ценности, которые ретранслирует кино, и актуальный политический порядок дня.



Качество фильма не всегда имеет значение / Фото Pexels

И помните, единственный критерий, по которому можно определить хороший фильм или плохой – это то, понравился ли он вам.

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10 фильмов, которые стоит увидеть каждому

"Олдбой", (режиссер Пак Чхан Ук, 2003)

Прекрасный фильм для знакомства с восточным кино. Точно будет держать в напряжении и удивит не один раз.

"Пленницы", режиссер Дени Вильнёв 2013

Идеальный триллер-детектив.

"Одержимость", режиссер Дэмьен Шазелл, 2014

Прекрасное кино для поиска мотивации заниматься тем, чего действительно хотите.

"Облачный атлас", режиссеры Лана и Лилли Вачовски, Том Тыквер, 2012

Очень недооцененное кино.

"Сладкая жизнь", режиссер Федерико Феллини, 1960

Первый авторский фильм, как считается – это прекрасная возможность выяснить, близкое ли вам такое кино.

"Охота", режиссер Томас Винтенберг, 2012

Непревзойденный фильм с очень запутанным сюжетом.

"Здесь курят", режиссер Джейсон Райтман, 2005

Прекрасное развлечение, циничная комедия о том, как нами манипулируют.

"Охота на дикарей", режиссер Тайка Вайтити, 2016

Очень хорошее кино для семейного просмотра.

"Цыпленок с черносливом", режиссер Венсан Паронно 2011

Фильм в стиле "Амели" о кризисе человека, судьбу и жизнь в целом.

"Оно", режиссер Дэвид Роберт Митчелл, 2014

Ну и эталон современного хоррора – "Оно". Здесь действительно страшная атмосфера.