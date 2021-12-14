Шоколадное печенье к кофе: легкий рецепт вкусной выпечки
Источник:i heart eating
В зимнюю пору больше всего хочется шоколада и кофе. Существует множество рецептов шоколадного десета, но до сих пор одним из лучших считается печенье.
Для приготовления вкусного шоколадного печенья понадобится всего 8 ингредиентов. Их можно найти даже у себя дома.
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Шоколадное печенье
Печенье к кофе по легкому рецепту / Фото i heart eating
Ингредиенты:
- пол стакана сливочного масла;
- полстакана белого сахара;
- четверть стакана коричневого сахара;
- 2 чайные ложки ванильного экстракта;
- 1 большое яйцо;
- 120 граммов муки;
- полчайной ложки пищевой соды;
- полчайной ложки соли;
- 1 стакан полусладких шоколадных чипсов или измельченного шоколада.
Приготовление
Разогрейте духовку до 350 градусов. Поставьте масло в микроволновку примерно на 40 секунд. Сливочное масло должно полностью растопиться, но не быть горячим.
В большой миске смешайте сливочное масло с сахаром. Затем перемешайте ваниль и яйцо и все соедините.
Процесс приготовления печенья / Фото i heart eating
Добавьте муку, соду и сольто вымешивайте тесто. Оно должно быть мягким и немного липким. Добавить шоколадную стружку.
Шоколадное печенье на дому / Фото и heart eating
Вытащите 1,5 столовые ложки теста и положите на противень на расстоянии 5 сантиметров друг от друга. Выпекайте 7 – 10 минут или пока печенье не затвердеет. Оно будет раздуто и покажется немного недопеченным внутри. Приятного аппетита!