Шампиньоны на мангале: горячий рецепт для пикника

Лето – пора веселья и отдыха. Летом все выбираются на природу. Друзья, родственники ждут не дождутся ближайших выходных, чтобы рвануть на пикник и насладиться печеными на костре грибочками. М-м-м-м... Как же это вкусно!

На всякий случай делимся секретом, как приготовить шампиньоны, чтобы они получились сочными и вкусными. В общем, легкой вам готовки и приятного аппетита!

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Шампиньоны – безопасные грибы, поскольку выращиваются они искусственно, и доступны в течение всего года. Готовятся такие грибочки буквально считанные минуты и получаются вкусными, сочными и ароматными.



Маленькие секреты помогут приготовить вкуснейшие грибы / Фото pinterest

Главное – перед тем как готовить шампиньоны на мангале, это правильно замариновать грибы, чтобы они не успели потерять влагу в процессе запекания.

Ингредиенты:

1 кг шампиньонов,

2 ст. ложки соевого соуса,

4 ст. ложки оливкового масла,

1 ч. ложка хмели-сунели,

черный молотый перец по вкусу,

соль по вкусу.

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.



Главное соблюсти поэтапность маринования грибов / Фото pinterest

Способ приготовления: