Шампиньоны на мангале: горячий рецепт для пикника

Лето – пора веселья и отдыха. Летом все выбираются на природу. Друзья, родственники ждут не дождутся ближайших выходных, чтобы рвануть на пикник и насладиться печеными на костре грибочками. М-м-м-м... Как же это вкусно!
На всякий случай делимся секретом, как приготовить шампиньоны, чтобы они получились сочными и вкусными. В общем, легкой вам готовки и приятного аппетита!
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Шампиньоны – безопасные грибы, поскольку выращиваются они искусственно, и доступны в течение всего года. Готовятся такие грибочки буквально считанные минуты и получаются вкусными, сочными и ароматными.
Маленькие секреты помогут приготовить вкуснейшие грибы / Фото pinterest
Главное – перед тем как готовить шампиньоны на мангале, это правильно замариновать грибы, чтобы они не успели потерять влагу в процессе запекания.
Ингредиенты:
- 1 кг шампиньонов,
- 2 ст. ложки соевого соуса,
- 4 ст. ложки оливкового масла,
- 1 ч. ложка хмели-сунели,
- черный молотый перец по вкусу,
- соль по вкусу.
Главное соблюсти поэтапность маринования грибов / Фото pinterest
Способ приготовления:
- Перед тем как замариновать шампиньоны, хорошенько промойте их под проточной водой, очистите от мусора и обсушите.
- Соедините хмели-сунели, черный молотый перец, соль, соевый соус, оливковое масло и перемешайте.
- Положите в маринад грибы и оставьте мариноваться на 2 часа.
- Затем нанизывайте грибы на шампуры и готовьте маринованные шампиньоны на мангале до румяного цвета примерно 10-15 минут, периодически переворачивая и поливая маринадом.
- Подавайте шашлык из шампиньонов горячим вместе с овощами и зеленью.