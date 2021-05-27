Шампиньоны на мангале: горячий рецепт для пикника

27 мая 2021 , 05:55
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Источник:

24 канал

Лето – пора веселья и отдыха. Летом все выбираются на природу. Друзья, родственники ждут не дождутся ближайших выходных, чтобы рвануть на пикник и насладиться печеными на костре грибочками. М-м-м-м... Как же это вкусно!

На всякий случай делимся секретом, как приготовить шампиньоны, чтобы они получились сочными и вкусными. В общем, легкой вам готовки и приятного аппетита!

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Шампиньоны – безопасные грибы, поскольку выращиваются они искусственно, и доступны в течение всего года. Готовятся такие грибочки буквально считанные минуты и получаются вкусными, сочными и ароматными.


Маленькие секреты помогут приготовить вкуснейшие грибы / Фото pinterest

Главное – перед тем как готовить шампиньоны на мангале, это правильно замариновать грибы, чтобы они не успели потерять влагу в процессе запекания.

Ингредиенты:

  • 1 кг шампиньонов,
  • 2 ст. ложки соевого соуса,
  • 4 ст. ложки оливкового масла,
  • 1 ч. ложка хмели-сунели,
  • черный молотый перец по вкусу,
  • соль по вкусу.
Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять Zubrowka Rose, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.


Главное соблюсти поэтапность маринования грибов / Фото pinterest

Способ приготовления:

  • Перед тем как замариновать шампиньоны, хорошенько промойте их под проточной водой, очистите от мусора и обсушите.
  • Соедините хмели-сунели, черный молотый перец, соль, соевый соус, оливковое масло и перемешайте.
  • Положите в маринад грибы и оставьте мариноваться на 2 часа.
  • Затем нанизывайте грибы на шампуры и готовьте маринованные шампиньоны на мангале до румяного цвета примерно 10-15 минут, периодически переворачивая и поливая маринадом.
  • Подавайте шашлык из шампиньонов горячим вместе с овощами и зеленью.
Автор: Ірина Бевза