Сериал "Декстер: Новая кровь" бьет рекорды по просмотрам на канале Showtime: детали в цифрах

Похоже, создатели не зря вернули Моргана Декстера на экраны после того, как 10 лет назад он инсценировал свою смерть. Новый сезон сериала "Декстер: Новая кровь" бьет первые рекорды.

Возвращение легендарного маньяка Декстера Моргана стало достаточно громким в мире кино. Минисериал "Декстер: Новая кровь" наделал шум несколькими рекордами на телеканале Showtime, где и состоялась премьера, а в минувшие выходные, 9 января, вышел финальный эпизод.

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Речь идет о нескольких рейтинговых достижениях Showtime, которые принесло продолжение популярного детективного проекта.

Рекорды мини-сериала "Декстер: Новая кровь" в цифрах

Сериал собрал в среднем 8 миллионов еженедельных зрителей на всех платформах и стал самым серьезным сериалом за всю историю премиального кабельного телевидения.

на всех платформах и за всю историю премиального кабельного телевидения. финальный эпизод смотрели 3 миллиона зрителей , а также еще 2 миллиона пользователей просмотрели серию на стриминге и в формате VOD. Это самый лучший результат Showtime с 2013 года.

, а также еще 2 миллиона пользователей просмотрели серию на стриминге и в формате VOD. Это самый лучший результат Showtime с 2013 года. в Showtime также заявили, что в 4 квартале 2021 года сеть получила наибольшее количество подписчиков за все времена , отчасти благодаря "Декстеру: Новая кровь" и психологической драме "Шершни".

, отчасти благодаря "Декстеру: Новая кровь" и психологической драме "Шершни". несмотря на успех, 10 серия "Декстера: Новая кровь" получила лишь 4,5 балла из 10 возможных на IMDb.

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"Декстер: Новая кровь": о чем рассказывает продолжение детектива

В центре сюжета – история о серийном убийце Декстере Моргане, который направлял свои психопатические наклонности на поиск и уничтожение других маньяков. Напомним, десять лет назад герой инсценировал свою смерть в результате урагана. Декстер жил под чужим именем в небольшом городке Айрон-Лейк. Он годами успешно боролся со своей темной стороной, но все меняется, когда в городе появляется новый серийный убийца, а главного героя находит его давно оставленный сын. В новом сезоне события происходят 10 лет спустя в штате Нью-Йорк. Прокатившаяся по городу серия убийств заставляет Декстера вернуться к своему ремеслу.

"Декстер: Новая кровь" – смотрите онлайн трейлер сериала: