Секрет белоснежных занавесок раскрыто: теперь вы знаете, как их стирать

Тюль защищает комнату от пыли и бактерий, которые попадают с улицы. Поэтому он часто загрязняется и становится серым.

Обычная машинная стирка не всегда способно вернуть занавескам белый цвет. Идеи 24 делятся действенными способами, которые сделают ваш тюль белоснежным.

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Как правильно стирать тюль

Перед тем, как стирать тюль, стоит узнать об особенностях ткани, из которой он сшит.

Капроновый тюль

Капроновый материал нужно стирать очень осторожно, ведь он очень чувствителен к высоким температурам. Рекомендуем очищать тюль из капрона в холодной воде и обрабатывать крахмалом после стирки.

Тюль из органзы



Особенности материалов, из которых шьют тюль / Фото Pixabay

Этот материал еще более деликатный, ведь пыль буквально въедается в него. Не доверяйте такие тюли горячей воде и сильнодействующим средствам. Стирайте занавески из органзы в теплой (до 40 градусов) или холодной воде.

Как отбеливать тюль

Вываривание

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Простой и экономичный способ, не требующий дополнительных средств. Наберите воду в большую кастрюлю, измельчите хозяйственное мыло, нагрейте раствор и поместите туда занавески. Кипятите ткань в смеси в течение 1 часа.

Крахмал



Крахмал поможет вывести загрязнения при следующей стирке / Фото Pixabay

Стирка в крахмале имеет долгосрочный эффект. Он поможет легче удалить загрязнения при последующей очистки. Подготовьте холодную воду, добавьте крахмал и прополощите в растворе тюль.

Синька

Приобретите в магазине синьку и добавьте один колпачок жидкости в воду во время полоскания. Оставьте тюль в растворе и развешайте, чтобы лишняя жидкость стекла.

Перекись водорода и нашатырный спирт

Эти два ингредиента вы точно найдете в домашней аптечке. Добавьте в горячую воду спирт, перекись водорода и замочите тюль на полчаса.

Соль



Соль легко отбелит тюль / Фото Pixabay

После стирки замочите занавески в соленой воде на 15 минут. Это быстро вернет белый цвет ткани. Повторного полоскания проводить не нужно.

Марганцовка

Подготовьте раствор воды и марганцовки, намыльте занавески хозяйственным мылом и замочите. Подождите 30 – 40 минут, постирайте тюль, хорошо прополощите и высушите.

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Профессиональные средства



Вы можете воспользоваться профессиональными отбеливающими средствами / Фото Pixabay

Вернуть белый цвет тюли можно с помощью отбеливателя и профессиональных средств для удаления пятен. Добавьте нужное количество раствора в воду и замочите занавески на 30 минут.