Как сделать новогодний стол максимально полезным: 3 совета от звездного кулинара

Майонезные салаты, жирная пища и алкоголь – еще то испытание для организма. Давайте разбираться вместе, как облегчить ситуацию во время марафона новогодних и праздничных застолий, чтобы после этого не садиться на очередную диету.

Как бы там ни было, но в новогоднюю ночь (а то и на период всех зимних праздников) частенько даже поклонники правильного питания идут во все тяжкие – налегают и на салаты, заправленные майонезом, и на жирное мясо, и на сладкое. А что если адаптировать праздничное меню под все законы здорового рациона? Уверяем, получится не менее вкусно, но точно гораздо полезнее.

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Салаты без майонеза

Если без майонезных салатов не обойтись, то один такой можно оставить. Остальное же можно заправить либо маслом, либо бальзамическим соусом, либо лимонным соком. Кроме того, майонез можно легко заменить нежирным йогуртом.

Запекайте, а не жарьте

Как мясо, так и овощи можно не только жарить в большом количестве масла, как это обычно бывает, но и запечь. Так получится даже вкуснее. А для этого можно использовать рукав, пергамент или фольгу — что у вас дома.

Сделайте здоровые закуски

От традиционных тарталеток с плавленым творогом и майонезом лучше отказаться. Заменить их можно более полезными бутербродами:

хумус+ овощи;

крем творог + зелень;

веганские роллы с листьями салата и овощами.

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Минимум майонезных салатов и жареного мяса.

Текст публикации Эктора Хименес-Браво:

Уже совсем скоро украинский стол будет ломаться от блюд с ведрами майонеза, жареного мяса и картофеля, много сладкого и маленькая тарелка с овощами, которые весь вечер будут грустно смотреть, как вы пьете и закусываете биточком.

Как спасти ситуацию?

Попытайтесь оставить только 1 салат с майонезом. Если вам так сложно отказаться. Остальные заправьте маслом или лимонным соком.

Запекайте, а не жарьте. В рукаве, пергаменте, фольге – как угодно. Но минимизируйте это обжаривание на сковороде.

Сделайте здоровые закуски. Не тарталетки с плавленым творогом и майонезом. Попробуйте хумус с овощами. Попробуйте крем сыр с зеленью. Попробуйте спрингрол или роллы с листьями салата. Нарезка творог+мясо.

Будь я президент, я бы боролся с нездоровым питанием, боролся за ваше здоровье и желание заниматься спортом.