Дети будут в восторге: как сделать милые рождественские украшения из кофейной гущи
Источник:5-Minute Crafts
Рождественские украшения являются изысканными символами грядущих праздников. Вместо того чтобы покупать их, следует попробовать приготовить дома всего лишь из нескольких ингредиентов.
К приготовлению очаровательных украшений вы можете привлечь своих детей, ведь это совсем не сложно. Как сделать рождественские экоукрашения без отходов из переработанной кофейной гущи – в материале.
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Готовим елочные украшения из кофейной гущи: рецепт
Вам понадобится:
- 1 чашка сухого молотого кофе;
- 1 стакан муки;
- 1/3 стакана соли;
- 1/2 стакана воды или кофе;
- чаша;
- пергамент;
- формы для печенья;
- перчатки по желанию.
Приготовление
Шаг 1: добавьте кофейную гущу, муку, соль в миску и тщательно перемешайте их. Затем медленно вливайте воду, пока смесь не превратится в тесто. Продолжайте месить тесто. Если она чувствуется липкой – добавьте еще муки.
Приготовьте тесто / Фото 5-Minute Crafts
Шаг 2: теперь пора лепить, проявлять креативность и формировать тесто в соответствии с вашими предпочтениями. Присыпьте поверхность мукой, чтобы ничего не прилипало во время лепки.
Делайте фигурки для украшений по своим предпочтениям / Фото 5-Minute Crafts
Шаг 3: положите украшения в место, где много солнечного света в течение 2 – 3 дней. Убедитесь, что они не намокают. После того как изделия высохнут, вы можете прикрепить к ним ленты и украсить елку.Совет . Отверстия для ленты можно сделать с помощью зубочистки.
Повесьте на елку / Фото 5-Minute Crafts