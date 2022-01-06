Дети будут в восторге: как сделать милые рождественские украшения из кофейной гущи

6 января 2022 , 14:08
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Источник:

5-Minute Crafts

Рождественские украшения являются изысканными символами грядущих праздников. Вместо того чтобы покупать их, следует попробовать приготовить дома всего лишь из нескольких ингредиентов.

К приготовлению очаровательных украшений вы можете привлечь своих детей, ведь это совсем не сложно. Как сделать рождественские экоукрашения без отходов из переработанной кофейной гущи – в материале.

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Готовим елочные украшения из кофейной гущи: рецепт

Вам понадобится:

  • 1 чашка сухого молотого кофе;
  • 1 стакан муки;
  • 1/3 стакана соли;
  • 1/2 стакана воды или кофе;
  • чаша;
  • пергамент;
  • формы для печенья;
  • перчатки по желанию.

Приготовление

Шаг 1: добавьте кофейную гущу, муку, соль в миску и тщательно перемешайте их. Затем медленно вливайте воду, пока смесь не превратится в тесто. Продолжайте месить тесто. Если она чувствуется липкой – добавьте еще муки.


Приготовьте тесто / Фото 5-Minute Crafts

Примечание.  Вы можете перерабатывать отходы кофе, который пьете. Кофейную гущу нужно полностью высушить перед приготовлением.

Шаг 2: теперь пора лепить, проявлять креативность и формировать тесто в соответствии с вашими предпочтениями. Присыпьте поверхность мукой, чтобы ничего не прилипало во время лепки.


Делайте фигурки для украшений по своим предпочтениям / Фото  5-Minute Crafts

Шаг 3: положите украшения в место, где много солнечного света в течение 2 – 3 дней. Убедитесь, что они не намокают. После того как изделия высохнут, вы можете прикрепить к ним ленты и украсить елку.

Совет . Отверстия для ленты можно сделать с помощью зубочистки.


Повесьте на елку / Фото 5-Minute Crafts

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Автор: Марта Кушка