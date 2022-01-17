Как сделать ленивые суши в формочках для выпечки: домашний рецепт

17 января 2022 , 13:54
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Источник:

5-Minute Crafts

Для того, чтобы приготовить традиционные суши и роллы, нужно время и умение. Для фанатов блюда предлагаем ленивый рецепт, который легко повторить дома.

Многие любят японскую кухню. Но иногда хочется попробовать что-нибудь вроде суши дома. На приготовление вам понадобится 5 минут, не считая времени, необходимого для отваривания риса.

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Ленивые суши в формочках для выпечки

Ингредиенты:

  • рис для суши;
  • 200 граммов слабосоленого лосося;
  • 2 листа нори;
  • сливочный творог;
  • 2 столовые ложки рисового уксуса;
  • соевый соус;
  • силиконовая форма для выпечки.


Ингредиенты для ленивых суши / Фото 5-Minute Crafts

Как приготовить

Отварите рис, следуя инструкциям на упаковке. У вас должно получиться около 300 граммов готового риса. Добавьте в него рисовый уксус и перемешайте.

Разорвите норы и перемешайте их с рисом. Возьмите силиконовую форму для выпечки. Вы также можете использовать форму для льда. На дно положите тонкий кусочек рыбы. Добавьте 1 чайную ложку сливочного творога на каждое дно. По желанию можно добавить ломтики огурца или авокадо. Сверху положите рис. Осторожно извлеките суши из формы.


Готовим в формочках / Фото 5-Minute Crafts

Подавайте ленивые суши с соевым соусом, маринованным имбирем и васаби. Приятного аппетита!

Автор: Марта Кушка