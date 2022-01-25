Как сделать экобомбы для ванны: все необходимое есть в вашем доме

25 января 2022 , 21:23
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Источник:

5-Minute Crafts

Бомбы для ванной – не только отличный аксессуар, но и невероятный подарок для родных и друзей. Сделайте их из экосредств, которые легко найти у каждого дома.

Если вы до сих пор думали, что сделать бомбу для ванной дома – невозможно, то мы развеем этот миф. Для некоторых людей это может стать даже прибыльным хобби.

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Как сделать экобомбу для ванны.

Что понадобится:

  • кофемолка (необязательно)
  • чаша;
  • кровати;
  • форма для бомбы (например, форма для мыла и пластилина, яйцо Kinder Surprise и т.д.)
  • 2 столовые ложки пищевой соды;
  • 1 столовая ложка морской соли или пищевой соды;
  • 1 столовая ложка лимонной кислоты.

Дополнительные ингредиенты , которые вы можете добавить, если хотите:

  • 20 капель пищевого красителя;
  • 15 капель ароматизатора;
  • 5 капель эфирного масла;
  • высушенные цветы для украшения.

Приготовление

Если вы используете морскую соль, то измельчите ее в кофемолке. Вы можете пропустить этот шаг, используя соль мелкого помола.

Положите соду и соль в миску и разомните ее ложкой, тщательно растирая по краям посуды.
Добавить краситель, ароматизатор и эфирное масло по желанию.


Экобомбочка для ванной дома / Фото 5-Minute Crafts

Все очень тщательно перемешайте до однородности, чтобы не было комочков. Добавьте лимонную кислоту и еще раз хорошо перемешайте.

Выложите массу в форму слоями, плотно прижимая. Осторожно извлеките бомбочку для ванны из формы, положите ее на бумажное полотенце и оставьте высыхать на 24 часа.


Готовая бомба для ванны / Фото 5-Minute Crafts

Советы

  • Если вы хотите использовать бомбу сразу, вы можете пропустить этап сушки. В этом случае химическая реакция пройдет быстрее и активнее.
  • На дно формы при изготовлении можно положить засушенные цветы, например ромашку или блестки.
  • Чтобы сделать бомбу в двух цветах, сделайте две разные смеси и выложите их слоями, чередуя их так, как вам нравится.
Автор: Марта Кушка