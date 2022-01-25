Как сделать экобомбы для ванны: все необходимое есть в вашем доме

Бомбы для ванной – не только отличный аксессуар, но и невероятный подарок для родных и друзей. Сделайте их из экосредств, которые легко найти у каждого дома.

Если вы до сих пор думали, что сделать бомбу для ванной дома – невозможно, то мы развеем этот миф. Для некоторых людей это может стать даже прибыльным хобби.

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Как сделать экобомбу для ванны.

Что понадобится:

кофемолка (необязательно)

чаша;

кровати;

форма для бомбы (например, форма для мыла и пластилина, яйцо Kinder Surprise и т.д.)

2 столовые ложки пищевой соды;

1 столовая ложка морской соли или пищевой соды;

1 столовая ложка лимонной кислоты.

Дополнительные ингредиенты , которые вы можете добавить, если хотите:

20 капель пищевого красителя;

15 капель ароматизатора;

5 капель эфирного масла;

высушенные цветы для украшения.

Приготовление

Если вы используете морскую соль, то измельчите ее в кофемолке. Вы можете пропустить этот шаг, используя соль мелкого помола.

Положите соду и соль в миску и разомните ее ложкой, тщательно растирая по краям посуды.

Добавить краситель, ароматизатор и эфирное масло по желанию.



Экобомбочка для ванной дома / Фото 5-Minute Crafts

Все очень тщательно перемешайте до однородности, чтобы не было комочков. Добавьте лимонную кислоту и еще раз хорошо перемешайте.

Выложите массу в форму слоями, плотно прижимая. Осторожно извлеките бомбочку для ванны из формы, положите ее на бумажное полотенце и оставьте высыхать на 24 часа.



Готовая бомба для ванны / Фото 5-Minute Crafts

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