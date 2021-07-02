Самый сочный шашлык из свиного ошейка: пошаговый рецепт

2 июля 2021 , 10:45
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Источник:

24 канал

Вот и начался "шашлычный сезон", предвкушая удовольствие от трапезы на природе, мы старательно маринуем мясо, стремясь приготовить вкусный шашлык, и тем самым удивить друзей и родных. Как не ошибиться и сделать действительно очень вкусный и аппетитный шашлык из свиной шеи?

Мы поделимся с вами секретами приготовления вкусного шашлыка. Итак, берите мясо и айда готовить вкусный шашлычок.

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Шашлык из свиной шеи – мягкий и сочный, стоит лишь правильно замариновать мясо и пожарить на углях.

Ингредиенты:

  • Свиная шея – 2 килограмма;
  • Репчатый лук – 1 килограмм;
  • Специи для шашлыка – по вкусу;
  • Соль, черный перец – по вкусу.


Чтобы шашлык получился вкусным, в первую очередь тщательно подбирайте мясо / Фото pixabay

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Приготовление:

  1. Режем мясо на кубики средних размеров, примерно как 4 спичечных коробка.
  2. Режем лук полукольцами. Помещаем его в посуду для маринования и слегка перемешиваем, чтобы он дал сок.
  3. Кладем к луку мясо и все перемешиваем.
  4. Добавляем приправу, перемешиваем.
  5. Добавляем уксус и снова перемешиваем.
  6. Оставляем мясо мариноваться часа на два – три.
  7. Перед тем как начать нанизывать мясо на шампуры, солим его.
  8. Жарим шашлык, располагая шампуры над раскаленными углями.
  9. Готовый шашлык подаем с кетчупом или соусом из томатов собственного приготовления.


Маринад непосредственно влияет на вкус шашлыка / Фото pixabay

Томатный соус для шашлыка

Ингредиенты:

  • 200 граммов помидор;
  • 4 зубчика чеснока;
  • зелень петрушки.


Вкусный соус придаст пикантности шашлыку / Фото pixabay

Инструкция по приготовлению:

Все ингредиенты кладем в блендер и измельчаем в течение двух минут на полной мощности. Соус готов.

Автор: Ірина Бевза