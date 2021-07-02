Самый сочный шашлык из свиного ошейка: пошаговый рецепт

10:45

Вот и начался "шашлычный сезон", предвкушая удовольствие от трапезы на природе, мы старательно маринуем мясо, стремясь приготовить вкусный шашлык, и тем самым удивить друзей и родных. Как не ошибиться и сделать действительно очень вкусный и аппетитный шашлык из свиной шеи?