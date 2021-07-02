Самый сочный шашлык из свиного ошейка: пошаговый рецепт
Источник:24 канал
Вот и начался "шашлычный сезон", предвкушая удовольствие от трапезы на природе, мы старательно маринуем мясо, стремясь приготовить вкусный шашлык, и тем самым удивить друзей и родных. Как не ошибиться и сделать действительно очень вкусный и аппетитный шашлык из свиной шеи?
Мы поделимся с вами секретами приготовления вкусного шашлыка. Итак, берите мясо и айда готовить вкусный шашлычок.
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Шашлык из свиной шеи – мягкий и сочный, стоит лишь правильно замариновать мясо и пожарить на углях.
Ингредиенты:
- Свиная шея – 2 килограмма;
- Репчатый лук – 1 килограмм;
- Специи для шашлыка – по вкусу;
- Соль, черный перец – по вкусу.
Чтобы шашлык получился вкусным, в первую очередь тщательно подбирайте мясо / Фото pixabay
Приготовление:
- Режем мясо на кубики средних размеров, примерно как 4 спичечных коробка.
- Режем лук полукольцами. Помещаем его в посуду для маринования и слегка перемешиваем, чтобы он дал сок.
- Кладем к луку мясо и все перемешиваем.
- Добавляем приправу, перемешиваем.
- Добавляем уксус и снова перемешиваем.
- Оставляем мясо мариноваться часа на два – три.
- Перед тем как начать нанизывать мясо на шампуры, солим его.
- Жарим шашлык, располагая шампуры над раскаленными углями.
- Готовый шашлык подаем с кетчупом или соусом из томатов собственного приготовления.
Маринад непосредственно влияет на вкус шашлыка / Фото pixabay
Томатный соус для шашлыка
Ингредиенты:
- 200 граммов помидор;
- 4 зубчика чеснока;
- зелень петрушки.
Вкусный соус придаст пикантности шашлыку / Фото pixabay
Инструкция по приготовлению:
Все ингредиенты кладем в блендер и измельчаем в течение двух минут на полной мощности. Соус готов.