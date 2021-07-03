Самый легкий способ разжечь угли в мангале с помощью подручных средств – бутылки и газеты
Источник:24 канал
"На шашлыки" – один из самых популярных и доступных сегодня направлений внутреннего туризма. Но иногда попытки приготовить мясо на углях заканчиваются уже на стадии разжигания мангала. Вам также приходилось терпеть столь обидное поражение? Отныне все будет иначе!
И произойдет это благодаря обычной пластиковой бутылке и газете. С этими волшебными помощницами в разжигании мангала вы не будете знать себе равных.
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Как оперативно разжечь угли в мангале если под рукой нет специальных средств, а есть только бутылка и газета?
Вам понадобится мангал с подготовленным углем, обычная газета, спички и любая бутылка.
Разжечь мангал с углями таким способом, оказывается, очень легко / Фото reddit
- Сначала берем бутылку и наливаем в нее немного воды, если она была пуста.
- Следующим шагом будет обматывание сосуда хорошо размятой газетой.
- Полученную из газеты и бутылки конструкцию необходимо обложить углем, примерно до середины высоты.
- После этого бутылка аккуратным движением извлекается так, чтобы в угле осталась только газета.
- Теперь можно ее поджигать.
- Когда бумага горит, уголь стремительно нагреется.
- Засыпать воронку горячими углями.
- Все, готово! Мангал с углями разожженный.
Мангал с углями разожженный, можно жарить шашлык / Фото pixabay