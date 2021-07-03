Самый легкий способ разжечь угли в мангале с помощью подручных средств – бутылки и газеты

3 июля 2021 , 11:15
Читати новину українською

Источник:

24 канал

"На шашлыки" – один из самых популярных и доступных сегодня направлений внутреннего туризма. Но иногда попытки приготовить мясо на углях заканчиваются уже на стадии разжигания мангала. Вам также приходилось терпеть столь обидное поражение? Отныне все будет иначе!

И произойдет это благодаря обычной пластиковой бутылке и газете. С этими волшебными помощницами в разжигании мангала вы не будете знать себе равных.

Читайте также Где лето, там Zubrowka: ивент-Арена "Морвокзал" приглашает на концерты под открытым небом

Как оперативно разжечь угли в мангале если под рукой нет специальных средств, а есть только бутылка и газета?

Вам понадобится мангал с подготовленным углем, обычная газета, спички и любая бутылка.


Разжечь мангал с углями таким способом, оказывается, очень легко / Фото reddit

Хотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимую Soplica и удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.
  1. Сначала берем бутылку и наливаем в нее немного воды, если она была пуста.
  2. Следующим шагом будет обматывание сосуда хорошо размятой газетой.
  3. Полученную из газеты и бутылки конструкцию необходимо обложить углем, примерно до середины высоты.
  4. После этого бутылка аккуратным движением извлекается так, чтобы в угле осталась только газета.
  5. Теперь можно ее поджигать.
  6. Когда бумага горит, уголь стремительно нагреется.
  7. Засыпать воронку горячими углями.
  8. Все, готово! Мангал с углями разожженный.


Мангал с углями разожженный, можно жарить шашлык / Фото pixabay

Автор: Ірина Бевза