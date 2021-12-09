Какие фильмы и сериалы стали самыми популярными в 2021 году: рейтинг IMDb
Источник:imdb
Большинство из нас, вероятно, подбирая очередной фильм или сериал, обращают внимание на рейтинг IMDb. Так вот, портал с крупнейшей в мире базой данных о кино выделил те ленты, которые больше всего выбирали пользователи на протяжении 2021 года.
Судя по списку самых популярных фильмов и сериалов от IMDb, в этом году зрителей привлекали супергеройские истории и фантастика. Список был сформирован на основе просмотров на сайте и в приложении сервиса.
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10 популярнейших фильмов 2021 года по версии IMDb
- "Дюна";
- "Отряд самоубийц: Миссия навылет";
- "Вечные";
- "Мортал Комбат";
- "Лига справедливости Зака Снайдера";
- "Годзилла против Конга";
- "Черная вдова";
- "Армия мертвецов";
- "Круелла";
- "Шан-Чи и легенда десяти колец".
Самые популярные фильмы 2021 года по оценкам IMDb / Фото instagram
ТОП 10 сериалов 2021 года по версии IMDb
- "ВандаВижен";
- "Локи";
- "Игра в кальмара";
- "Сокол и Зимний солдат"
- "Бриджертоны";
- "Ходячие мертвецы";
- "Мэйр из Исттауна";
- "Тень и Кость";
- "Кобра Кай";
- "Люцифер".
Самые популярные сериалы 2021 года по оценкам IMDb / Фото instagram
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Что такое IMDb
Internet Movie Database – это американский сайт, предназначенный для оценки фильмов и сериалов. Полезной есть система рейтинга на ресурсе, на которую ориентируются многие пользователи. Однако следует понимать, что рейтинг IMDb, который можно увидеть рядом с иконкой фильма (например, 7.9) – это среднее арифметическое всех оценок зарегистрированных пользователей.