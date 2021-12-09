Какие фильмы и сериалы стали самыми популярными в 2021 году: рейтинг IMDb

14:10

Большинство из нас, вероятно, подбирая очередной фильм или сериал, обращают внимание на рейтинг IMDb. Так вот, портал с крупнейшей в мире базой данных о кино выделил те ленты, которые больше всего выбирали пользователи на протяжении 2021 года.