Ржавчину на ножах можно отчистить легко: что для этого нужно

Многие думают, что ржавчину на ножах отчистить невозможно. Однако это можно сделать, если знать несколько действенных методов. Все очистители вы можете найти у себя дома.

Откройте для себя 5 способов чистки ржавчины, и ваши ножи будут как новые. Хотя приборы можно чистить магазинными моющими средствами, все методы, которые мы предлагаем – экологичны.

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Белый уксус

Есть ли что-нибудь, что уксус не может очистить? Чтобы очистить ножи, следует погрузить его в миску с уксусом и оставить на ночь. После того как приборы хорошо промокнут, извлеките их из уксуса и почистите проволочной щеткой.

Если следы остались, повторите процесс и замачивайте дольше ножи. Тогда выньте их и почистите водой с мылом, тщательно высушите.

Пищевая сода

Пищевая сода хорошо работает на предметах, где образовалось мало ржавчины. Она хорошо работает на предметах, изготовленных из тонкого металла. Смешайте воду и пищевую соду в густую пасту и нанесите ее на ножи, убедившись, что ржавые следы хорошо покрыты. Оставьте пасту примерно на 1 час. Используйте проволочную щетку, чтобы хорошо все отчистить. Хорошо помойте и высушите.

Лимон и соль

Эта техника сочетает кислотность лимона с абразивностью соли для очищения незначительных следов ржавчины. Посыпьте ржавые участки солью, а затем выжмите лимонный сок на слой соли. Оставьте смесь соли и лимона настояться примерно на 2 часа. Потрите объект лимонной цедрой или, если пятна устойчивы, воспользуйтесь проводной щеткой. Смойте лимон, соль и остатки ржавчины, тщательно высушите.



Очистка ножей лимоном и солью / Фото Unsplash

Мыло и соленый картофель

Вы правильно услышали: картофель. Весь картофель содержит щавелевую кислоту, которая является ключевым ингредиентом многих чистящих средств. Щавелевая кислота растворяет ржавчину.

Разрежьте картофель пополам, покройте срез мылом и посыпьте солью или пищевой содой. Соль или пищевая сода действует как мягкий абразив, помогающий удалять ржавчину, когда она растворяется. Натрите нож картофелем, помойте и высушите.

Лимонная кислота

Лимонная кислота отлично очищает от ржавчины, но она также съедает краску и другие покрытия, поэтому это может быть не лучшим методом для всех ножей. Добавьте три столовых ложки лимонной кислоты в миску с горячей водой и окуните ржавый металл на ночь. На следующий день отчистьте только что растворенную ржавчину.

Как предотвратить образование ржавчины

Теперь, когда ваши металлические предметы чисты, как сохранить их блеск? Вода является главной причиной образования ржавчины, поэтому очень важно содержать предметы в чистоте и сухости. Ножи следует вымыть и высушить как можно скорее после использования. Не держите их в раковине и не кладите в посудомоечную машину. Храните металлические предметы в сухом месте с низкой влажностью.