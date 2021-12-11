Рождество в воздухе: тиктокерша показала, как создать в доме новогодний запах
Источник:Тікток Шеннон Дороти
С наступлением зимних праздников дома наполняются новогодними декорациями и праздничными мелодиями. Чтобы дополнить рождественскую атмосферу, тиктокерша-домохозяйка предложила создать в помещении особый аромат, который ассоциируется с праздниками.
DIY-блогер Шеннон Дороти поделилась семейным рецептом новогоднего запаха. В коротком видео женщина рассказала, какие ингредиенты создадут незабываемую атмосферу дома.
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Тиктокерша-миллионер объяснила, что для аромата Рождества надо всего 5 ингредиентов.
Все захотят прийти к вам домой, потому что там так приятно пахнет,
– заверила женщина.
Что нужно для ароматического горшка
Дороти предлагает положить в горшок или кастрюлю 5 составляющих:
- Клюкву
- Ломтики апельсина
- Палочки корицы
- Гвоздику
- Веточки розмарина
Блогер отметила, что ингредиенты она заливает водой и кипятит.
Мои бабушка и мама делали это каждый год на праздники, с тех пор, как я была маленькой девочкой. Люди любят делать этот рецепт дома и чувствовать, как он прекрасно пахнет. Это действительно добавляет волшебную атмосферу в вашем доме во время праздников,
– отметила Дороти.