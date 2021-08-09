Рисовый салат с нектарином: как приготовить необычное блюдо

9 августа 2021 , 14:23
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Источник:

инстаграм Светланы Фус

Если все известные блюда надоели и хочется чего-то необычного – этот рецепт для вас. Вкусный рисовый салат с нектарином, который вы наверняка еще не пробовали.

К тому же, для приготовления не понадобится много времени. Необычным рецептом от кулинарного блогера Ланы Форэ поделилась украинский диетолог Светлана Фус.

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Рисовый салат с нектарином

В обычный рисовый салат добавляем нектарин — вкусный, сочный и полезный сезонный фрукт. Источник бета-каротина (не только же морковку есть), клетчатки, пектина, витаминов и минералов,
– отметила Фус.

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Ингредиенты:

  • Отварной натуральный рис – 150 грамм.
  • Отварное куриное филе – 200 грамм.
  • Нектарин (спелый) – 1 штука.
  • Порошок карри – 1/3 чайной ложки.
  • Вареный зеленый горошек – 100 грамм.
  • Лимонный сок – 1 – 2 чайные ложки.⁣⁣⠀
  • Оливковое масло – 1 столовая ложка.

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Для салата лучше использовать свежесваренный теплый рис / Фото vilkin

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Как приготовить:

  • Кубики нектарина смешиваем с лимонным соком, оливковым маслом, карри и солью.
  • К свежесваренному теплому рису добавляем горошек, дрессинг из нектарина и перемешиваем. По вкусу можно добавить соль, карри или лимонный сок.
  • Куриное филе нарезаем тонкими полосками.
  • Рис с горошком выкладываем на тарелку, добавляем наверх кусочки филе и украшаем ломтиками нектарина. Блюдо можно подавать к столу. Приятного аппетита!

 

Автор: Наталя Бережна