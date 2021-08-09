Рисовый салат с нектарином: как приготовить необычное блюдо
Источник:инстаграм Светланы Фус
Если все известные блюда надоели и хочется чего-то необычного – этот рецепт для вас. Вкусный рисовый салат с нектарином, который вы наверняка еще не пробовали.
К тому же, для приготовления не понадобится много времени. Необычным рецептом от кулинарного блогера Ланы Форэ поделилась украинский диетолог Светлана Фус.
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Рисовый салат с нектарином
В обычный рисовый салат добавляем нектарин — вкусный, сочный и полезный сезонный фрукт. Источник бета-каротина (не только же морковку есть), клетчатки, пектина, витаминов и минералов,
– отметила Фус.
Ингредиенты:
- Отварной натуральный рис – 150 грамм.
- Отварное куриное филе – 200 грамм.
- Нектарин (спелый) – 1 штука.
- Порошок карри – 1/3 чайной ложки.
- Вареный зеленый горошек – 100 грамм.
- Лимонный сок – 1 – 2 чайные ложки.⠀
- Оливковое масло – 1 столовая ложка.
Для салата лучше использовать свежесваренный теплый рис / Фото vilkin
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Как приготовить:
- Кубики нектарина смешиваем с лимонным соком, оливковым маслом, карри и солью.
- К свежесваренному теплому рису добавляем горошек, дрессинг из нектарина и перемешиваем. По вкусу можно добавить соль, карри или лимонный сок.
- Куриное филе нарезаем тонкими полосками.
- Рис с горошком выкладываем на тарелку, добавляем наверх кусочки филе и украшаем ломтиками нектарина. Блюдо можно подавать к столу. Приятного аппетита!