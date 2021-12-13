Рецепты домашнего глинтвейна на скорую руку: готовим вкусный зимний напиток за 20 минут

Существует множество рецептов глинтвейна, однако мы предлагаем самые быстрые и вкусные. На их приготовление вам потребуется максимум 20 минут.

Глинтвейн – отличный способ согреться после зимней прогулки. Горячее вино к тому же хорошо лечит горло во время простуды. Предлагаем три разных рецепта, среди которых каждый найдет свой любимый.

Обратите внимание Премьера "Зломолчание" с Ксенией Мишиной: где посмотреть первый в Украине сериал-ориджинал

Рецепт 1



Глинтвейн наскоро / Фото thecookierookie

Ингредиенты:

1 апельсин, нарезанный кусочками и очищенный от семян;

пол стакана сахара;

2 стакана воды;

1 чайная ложка молотой гвоздики;

2 чайные ложки корицы;

1 бутылка красного вина.

Приготовление

Смешайте апельсин, сахар, воду и специи в большой кастрюле из нержавеющей стали. Готовьте на маленьком огне, добавьте вино и медленно нагрейте, но не кипятите. Подавайте теплым в кружках.

Рецепт 2



Глинтвейн за 20 минут / Фото Unsplash

Ингредиенты:

бутылка красного вина 750 миллилитров;

1 нарезанный клементин;

1 палочка корицы;

1 звездочка аниса;

3 сушеных инжира;

4 гвоздики;

3 горошины черного перца;

50 миллилитров бренди.

Приготовление

Налейте красное вино в большую кастрюлю. Добавьте клементин, палочку корицы, анис, сушеный инжир, гвоздику и чёрный перец. Очень осторожно прогрейте до кипения, затем выключите огонь.

Ложкой извлеките целые специи и перец, а затем добавьте бренди. Разлейте в кружки или термостойкие стаканы для подачи. К каждому можно положить кусочек клементина.

​ Рецепт 3



Рецепт домашнего глинтвейна / Фото Unsplash

1 бутылка красного сухого вина;

80 г сахара или меда;

цедра 1 апельсина;

1 корешок очищенного имбиря;

1 горсть изюма;

4 палочки корицы;

10 коробочек кардамона;

7 – 8 бутонов гвоздики;

2 – 3 звездочки бадьяна;

150 – 200 граммов замороженных ягод;

150 граммов ягодного ликера;

1 нарезанное яблоко.

Приготовление

Все ингредиенты соединить в большой кастрюле, поставить на небольшой огонь и довести до температуры 70 – 75 градусов. Доводить до кипения глинтвейн нельзя. Снять с плиты, дать немного настояться и процедить в бокалы.