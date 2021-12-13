Рецепты домашнего глинтвейна на скорую руку: готовим вкусный зимний напиток за 20 минут
Источник:24 канал
Существует множество рецептов глинтвейна, однако мы предлагаем самые быстрые и вкусные. На их приготовление вам потребуется максимум 20 минут.
Глинтвейн – отличный способ согреться после зимней прогулки. Горячее вино к тому же хорошо лечит горло во время простуды. Предлагаем три разных рецепта, среди которых каждый найдет свой любимый.
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Рецепт 1
Глинтвейн наскоро / Фото thecookierookie
Ингредиенты:
- 1 апельсин, нарезанный кусочками и очищенный от семян;
- пол стакана сахара;
- 2 стакана воды;
- 1 чайная ложка молотой гвоздики;
- 2 чайные ложки корицы;
- 1 бутылка красного вина.
Приготовление
Смешайте апельсин, сахар, воду и специи в большой кастрюле из нержавеющей стали. Готовьте на маленьком огне, добавьте вино и медленно нагрейте, но не кипятите. Подавайте теплым в кружках.
Рецепт 2
Глинтвейн за 20 минут / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- бутылка красного вина 750 миллилитров;
- 1 нарезанный клементин;
- 1 палочка корицы;
- 1 звездочка аниса;
- 3 сушеных инжира;
- 4 гвоздики;
- 3 горошины черного перца;
- 50 миллилитров бренди.
Приготовление
Налейте красное вино в большую кастрюлю. Добавьте клементин, палочку корицы, анис, сушеный инжир, гвоздику и чёрный перец. Очень осторожно прогрейте до кипения, затем выключите огонь.
Ложкой извлеките целые специи и перец, а затем добавьте бренди. Разлейте в кружки или термостойкие стаканы для подачи. К каждому можно положить кусочек клементина.
Рецепт 3
Рецепт домашнего глинтвейна / Фото Unsplash
- 1 бутылка красного сухого вина;
- 80 г сахара или меда;
- цедра 1 апельсина;
- 1 корешок очищенного имбиря;
- 1 горсть изюма;
- 4 палочки корицы;
- 10 коробочек кардамона;
- 7 – 8 бутонов гвоздики;
- 2 – 3 звездочки бадьяна;
- 150 – 200 граммов замороженных ягод;
- 150 граммов ягодного ликера;
- 1 нарезанное яблоко.
Приготовление
Все ингредиенты соединить в большой кастрюле, поставить на небольшой огонь и довести до температуры 70 – 75 градусов. Доводить до кипения глинтвейн нельзя. Снять с плиты, дать немного настояться и процедить в бокалы.