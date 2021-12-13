Рецепты домашнего глинтвейна на скорую руку: готовим вкусный зимний напиток за 20 минут

13 декабря 2021 , 16:18
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Источник:

24 канал

Существует множество рецептов глинтвейна, однако мы предлагаем самые быстрые и вкусные. На их приготовление вам потребуется максимум 20 минут.

Глинтвейн – отличный способ согреться после зимней прогулки. Горячее вино к тому же хорошо лечит горло во время простуды. Предлагаем три разных рецепта, среди которых каждый найдет свой любимый.

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Рецепт 1


Глинтвейн наскоро / Фото thecookierookie

Ингредиенты:

  • 1 апельсин, нарезанный кусочками и очищенный от семян;
  • пол стакана сахара;
  • 2 стакана воды;
  • 1 чайная ложка молотой гвоздики;
  • 2 чайные ложки корицы;
  • 1 бутылка красного вина.

Приготовление

Смешайте апельсин, сахар, воду и специи в большой кастрюле из нержавеющей стали. Готовьте на маленьком огне, добавьте вино и медленно нагрейте, но не кипятите. Подавайте теплым в кружках.

Рецепт 2


Глинтвейн за 20 минут / Фото Unsplash

Ингредиенты:

  • бутылка красного вина 750 миллилитров;
  • 1 нарезанный клементин;
  • 1 палочка корицы;
  • 1 звездочка аниса;
  • 3 сушеных инжира;
  • 4 гвоздики;
  • 3 горошины черного перца;
  • 50 миллилитров бренди.

Приготовление

Налейте красное вино в большую кастрюлю. Добавьте клементин, палочку корицы, анис, сушеный инжир, гвоздику и чёрный перец. Очень осторожно прогрейте до кипения, затем выключите огонь.

Ложкой извлеките целые специи и перец, а затем добавьте бренди. Разлейте в кружки или термостойкие стаканы для подачи. К каждому можно положить кусочек клементина.

​ Рецепт 3


Рецепт домашнего глинтвейна / Фото Unsplash

  • 1 бутылка красного сухого вина;
  • 80 г сахара или меда;
  • цедра 1 апельсина;
  • 1 корешок очищенного имбиря;
  • 1 горсть изюма;
  • 4 палочки корицы;
  • 10 коробочек кардамона;
  • 7 – 8 бутонов гвоздики;
  • 2 – 3 звездочки бадьяна;
  • 150 – 200 граммов замороженных ягод;
  • 150 граммов ягодного ликера;
  • 1 нарезанное яблоко.

Приготовление

Все ингредиенты соединить в большой кастрюле, поставить на небольшой огонь и довести до температуры 70 – 75 градусов. Доводить до кипения глинтвейн нельзя. Снять с плиты, дать немного настояться и процедить в бокалы.

Автор: Марта Кушка