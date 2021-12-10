Рецепты ароматных горячих напитков, чтобы согреться зимой
Источник:BBC Good Food
Для уютного вечера на дому следует обязательно приготовить горячий напиток. Есть множество рецептов чая, какао, горячего шоколада, которые легко приготовить, чтобы согреться зимой.
Для приготовления напитков понадобится максимум 10 – 15 минут. Ингредиенты тоже просты, поэтому многие смогут найти их у себя дома.
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Домашний горячий шоколад
Рецепт горячего шоколада / Фото Unsplash
Что понадобится:
- 250 миллилитров молока по вашему выбору;
- 1 столовая ложка какао;
- 1 – 2 столовые ложки мягкого сахара;
- 25 граммов темного или простого шоколада, мелко нарезанного и терку для подачи;
- 1 столовая ложка взбитых сливок или простых сливок
Приготовление
Нагрейте молоко, какао, сахар и шоколад в небольшой кастрюле на среднем огне. Шоколад и сахар должен растаять. Взбейте веничком, чтобы растворилось какао.
Затем перелейте смесь в кружку и добавьте сливки, чтобы они были сверху. Для подачи натрите еще немного шоколада.
Классический глинтвейн
Рецепт глинтвейна / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 750 миллилитров красного вина;
- 1 большая или 2 маленькие палочки корицы;
- 2 звездочки аниса;
- 4 гвоздики;
- 2 полоски лимонной цедры;
- 4 столовые ложки сахарной пудры.
Приготовление
Вылейте в большую кастрюлю красное вино, корицу, анис, гвоздику, лимонную цедру и сахар. Варить на медленном огне 10 минут. Снимите с плиты и остудите, дав настояться около 30 минут.
Для подачи глинтвейна, разогрейте его, не доводя до кипения и разлейте по кружкам или термостойким бокалам.
Имбирно-медовый чай
Рецепт имбирно-медового чая / Фото Unsplash
Составляющие:
- кусочек корня имбиря, нарезанный ломтиками;
- полчайной ложки листьев зеленоватого чая;
- половина или одна чайная ложка меда.
Приготовление .
Кусочек имбиря положите в чайник. Туда же добавьте листья зеленого чая. Возьмите чашку и наполните ее кипятком. Тогда вылейте воду в чайник – так вода сначала чуть-чуть остынет.
Дайте чаю настояться 1 минуту, затем процедите в чашку. Добавьте мед по вкусу и еще один кусочек имбиря.