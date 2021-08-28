Рецепт выходного дня: невероятный пудинг с манго и семенами чиа

Иногда так хочется приготовить что-то вкусное и порадовать себя и близких. При этом совершенно нет лишнего времени для кухни.

В таком случае отличным вариантом станет вкусный пудинг с ароматным манго и семенами чиа. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Пудинг с кусочками манго и семенами чиа

Ингредиенты:

Семена чиа – 3 столовые ложки.

Кокосовое молоко – 250 миллилитров.

Мед – 1 столовая ложка.

Манго (большое) – 1 штука.

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Вкусный десерт понравится как взрослым, так и детям / Фото из инстаграма Марины Боржемской

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Как приготовить:

Семена чиа заливаем кокосовым молоком и перемешиваем.

К смеси добавляем мед и хорошо перемешиваем.

Накрываем пудинг пищевой пленкой и ставим в холодильник на ночь.

Утром пудинг следует перемешать.

Манго нарезаем кусочками и взбиваем блендером до состояния пюре.

Выкладываем пудинг в формы слоями: пюре манго – чиа – манго – чиа.

Украшаем десерт кусочками манго и наслаждаемся вкусным пудингом!

Приятного аппетита!

Пудинг можно приготовить с различными ягодами и фруктами / Фото Pixabay