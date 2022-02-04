Рецепт сырного хлеба с брокколи: готовим потрясающую полезную закуску для просмотра фильмов

Этот рецепт творожного хлеба из брокколи – идеальный гарнир к мясу. Вы даже можете есть его на завтрак или просто во время просмотра фильмов.

Блюдо в приготовлении очень простое, и его можно сделать в трех основных шагах. Для лучшей консистенции к хлебу советуют добавить еще немного муки.

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Рецепт сырного хлеба с брокколи

Ингредиенты:

270 граммов брокколи;

1 большое яйцо;

50 граммов тертого пармезана;

100 граммов твердого сыра;

2 чайные ложки муки;

полчайной ложки чесночного порошка;

соль и перец.

Приготовление

Вымойте, обсушите и нарежьте брокколи. Измельчите его в кухонном комбайне или просто вилкой. Кусочки размером должны напоминать рис. Установите микроволновую печь на режим приготовления и приготовьте там брокколи.

Разбейте яйцо в миску. Добавьте чеснок, сыр, муку и измельченные брокколи. Измельчите ложкой до однородности. Приправьте смесь щепоткой перца и соли.



Готовим мирный хлеб из брокколи / Фото KetoVale

Выложите смесь на противень, застеленный вощеной бумагой. Сверху обильно посыпьте пармезаном. Нагрейте духовку до 180 градусов, а затем поставьте противень. Выпекайте примерно 10 минут.

Выньте блюдо из духовки. Сверху посыпьте сыром. Выпекайте еще 5 минут, чтобы он расплавился. После готовности оставьте остыть примерно на 5 минут, затем снимите бумагу. Нарежьте прямоугольными формами и наслаждайтесь!