Рецепт сырного хлеба с брокколи: готовим потрясающую полезную закуску для просмотра фильмов
Источник:ketovale
Этот рецепт творожного хлеба из брокколи – идеальный гарнир к мясу. Вы даже можете есть его на завтрак или просто во время просмотра фильмов.
Блюдо в приготовлении очень простое, и его можно сделать в трех основных шагах. Для лучшей консистенции к хлебу советуют добавить еще немного муки.
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Рецепт сырного хлеба с брокколи
Ингредиенты:
- 270 граммов брокколи;
- 1 большое яйцо;
- 50 граммов тертого пармезана;
- 100 граммов твердого сыра;
- 2 чайные ложки муки;
- полчайной ложки чесночного порошка;
- соль и перец.
Приготовление
Вымойте, обсушите и нарежьте брокколи. Измельчите его в кухонном комбайне или просто вилкой. Кусочки размером должны напоминать рис. Установите микроволновую печь на режим приготовления и приготовьте там брокколи.
Разбейте яйцо в миску. Добавьте чеснок, сыр, муку и измельченные брокколи. Измельчите ложкой до однородности. Приправьте смесь щепоткой перца и соли.
Готовим мирный хлеб из брокколи / Фото KetoVale
Выложите смесь на противень, застеленный вощеной бумагой. Сверху обильно посыпьте пармезаном. Нагрейте духовку до 180 градусов, а затем поставьте противень. Выпекайте примерно 10 минут.
Выньте блюдо из духовки. Сверху посыпьте сыром. Выпекайте еще 5 минут, чтобы он расплавился. После готовности оставьте остыть примерно на 5 минут, затем снимите бумагу. Нарежьте прямоугольными формами и наслаждайтесь!