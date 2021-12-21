Оливье, которое не повредит фигуре: приготовьте на Новый год салат с креветками

Год Тигра приближается. Но разве празднование Нового года без оливье можно считать полноценным? Поскольку почти на каждом столе будет этот салат, рассказываем, как сделать его более здоровым.

Традиционный рецепт оливье нельзя назвать диетическим: в 100 граммах салата примерно 500 – 600 килокалорий. Но кроме него в новогоднюю ночь хочется попробовать и другие блюда, не переживая при этом за фигуру. Диетолог Наталья Макиенко рассказала, как полезно приготовить один из главных атрибутов Нового года.

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Оливье: диетический рецепт салата

Ингредиенты на 3 – 4 порции:

Морковь – 2 – 3 штуки;

Картофель (для обеденного стола) или кабачок (для ночного стола) – 1 штука;

Яйцо – 1 штука;

Свежие огурцы – 4 штуки;

Малосольные огурцы – 1 – 2 штуки;

Креветки – 150 – 200 граммов (можно без них или заменить красной рыбой);

Горошек зеленый – 3 – 4 столовых ложки;

Красная икра – по вашему вкусу;

Укроп и зеленый лук – на ваш вкус;

Майонез.

Способ приготовления:

Отварите овощи. Морковь до полуготовности, а картофель – до полной готовности. Поставьте варить яйца и креветки. Все ингредиенты мелко нашинкуйте, кроме креветок – их лучше разрезать пополам, а то и вообще оставить целыми. Добавьте горошек и зелень и все хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!

Салат лучше не заправлять майонезом сразу, а только перед подачей. Украсить его можно икрой и зеленью.

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Текст публикации Натальи Макиенко:

Оливье без ущерба для фигуры.

Практически невозможно встретить семью, на чьем столе не будет этого салата. Но как сделать его полезным? Чтобы не переживать о фигуре и своем самочувствии после новогодних праздников. Оливье может быть таким!

Итак, на 3-4 порции нам понадобится:

Морковь – 2-3 шт

Картофель (для еды в обед) или кабачок (для "ночного стола") – 1 шт

Яйцо – 1 шт

Огурцы – 4 шт

Малосольные огурцы – 1-2 шт

Креветки отварные ~150-200 г (можно без или заменить на красную рыбу)

Горошек зеленый – 3-4 ст. л.

Красная икра по вкусу

Укроп и зеленый лук по вкусу

Майонез добавляем в салат при подаче.

Готовим:

Отвариваем морковь до полуготовности (это позволит совмещать ее с картофелем и не "превратит" в источник большого количества сахара и крахмала), в таком виде и на ужин можно. Затем отвариваем яйца. Креветки отвариваем до готовности или размораживаем (смотря какие у вас).

Нарезаем морковь, свежие и малосольные огурцы (я люблю все мелко нарезать, но это дело вкуса). Креветки режем пополам (зависит от размера креветок, некоторые можно целыми оставить).

Смешиваем все ингредиенты, добавляем горошек и зелень.

Заранее салат я не заправляю только перед подачей + украшаю икрой и зеленью.