С чесноком или имбирем: секреты сочной курицы

Курочка, запеченная в духовке, – объедение! И готовить ее довольно просто. Так почему же это, по сути, незатейливое блюдо не всегда удается? То пересолили, то пересушили, то неравномерно запекли – в общем, испортили продукт...

Однако с нашими советами вы забудете о таких неудачах. Ну-ка, скорей на кухню готовить!

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Под кожу

Нашпиговав курицу маслом с травами, получите сочное и ароматное мясо под золотистой корочкой. Просто отделите кожуру от тушки и распределите под ней начинку. Начинка готовится из мягкого сливочного масла, соли, перца и зелени.



Запеченная сочная курица / Фото Unsplash

С чесноком

Делаете на тушке надрезы, засовываете в них кусочки чеснока и получаете умопомрачительное мясо.



Маринуйте курицу с чесноком / Фото Unsplash

С имбирем

Смешайте тертый имбирь с солью и перцем, натрите курицу и оставьте мариноваться. Через час, стряхнув излишки, отправьте запекаться.



Имбирь – идеальная приправа для курицы / Фото Saveur

В карамели

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Получить хрустящую корочку можно благодаря карамели. На сухой сковороде обжарьте столовую ложку соли с таким же количеством сахара. Как только масса расплавится и станет коричневой, добавьте стакан холодной воды. Проварите до загустения. Обмажьте курицу и отправьте в духовку.



Карамель используют для маринования курицы / Фото Unsplash

вместо гриля

Еще вариант образования хрустящей корочки, если духовка не оборудована грилем. Смешайте горчицу с медом и с помощью кулинарной кисточки обработайте тушку. Поместите в духовку.



Горчица с медом помогут создать корочку на курице / Фото Saveur

Больше китайского

Разнообразить вкусовые ощущения можно, замариновав курицу по-китайски. Готовится "китайский" маринад из соевого соуса, меда, имбиря, перца чили и чеснока. Удивительная экзотика.



Курица по-китайски / Фото Saveur

Ни капли мимо

При запекании курицы вытапливается много жира. Чтобы не переводить зря смалец, положите под курицу до запекания ломтики картофеля, лука и другие овощи. Они будут впитывать куриный жир и томиться в нем до готовности.



Запекайте курицу с овощами / Фото Еating