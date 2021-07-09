С чесноком или имбирем: секреты сочной курицы
Источник:24 канал
Курочка, запеченная в духовке, – объедение! И готовить ее довольно просто. Так почему же это, по сути, незатейливое блюдо не всегда удается? То пересолили, то пересушили, то неравномерно запекли – в общем, испортили продукт...
Однако с нашими советами вы забудете о таких неудачах. Ну-ка, скорей на кухню готовить!
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Под кожу
Нашпиговав курицу маслом с травами, получите сочное и ароматное мясо под золотистой корочкой. Просто отделите кожуру от тушки и распределите под ней начинку. Начинка готовится из мягкого сливочного масла, соли, перца и зелени.
Запеченная сочная курица / Фото Unsplash
С чесноком
Делаете на тушке надрезы, засовываете в них кусочки чеснока и получаете умопомрачительное мясо.
Маринуйте курицу с чесноком / Фото Unsplash
С имбирем
Смешайте тертый имбирь с солью и перцем, натрите курицу и оставьте мариноваться. Через час, стряхнув излишки, отправьте запекаться.
Имбирь – идеальная приправа для курицы / Фото Saveur
В карамели
Получить хрустящую корочку можно благодаря карамели. На сухой сковороде обжарьте столовую ложку соли с таким же количеством сахара. Как только масса расплавится и станет коричневой, добавьте стакан холодной воды. Проварите до загустения. Обмажьте курицу и отправьте в духовку.
Карамель используют для маринования курицы / Фото Unsplash
вместо гриля
Еще вариант образования хрустящей корочки, если духовка не оборудована грилем. Смешайте горчицу с медом и с помощью кулинарной кисточки обработайте тушку. Поместите в духовку.
Горчица с медом помогут создать корочку на курице / Фото Saveur
Больше китайского
Разнообразить вкусовые ощущения можно, замариновав курицу по-китайски. Готовится "китайский" маринад из соевого соуса, меда, имбиря, перца чили и чеснока. Удивительная экзотика.
Курица по-китайски / Фото Saveur
Ни капли мимо
При запекании курицы вытапливается много жира. Чтобы не переводить зря смалец, положите под курицу до запекания ломтики картофеля, лука и другие овощи. Они будут впитывать куриный жир и томиться в нем до готовности.
Запекайте курицу с овощами / Фото Еating