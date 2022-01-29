Рецепт бутерброда с яичницей: такого оригинального перекуса у вас еще не было
Источник:5-Minute Crafts
Готовы приготовить вкуснейший бутерброд с яичницей? Идеи 24 подготовили рецепт быстрого и очень сытного перекуса.
Для приготовления вам понадобится всего несколько основных ингредиентов, которые можно найти дома. Вы к тому же можете их менять по своему вкусу.
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Рецепт бутерброда с яичницей
Необычный бутерброд на перекус / Фото 5-Minute Crafts
Ингредиенты:
- 1 яйцо;
- 4 ломтика колбасы;
- 1 кусочек сыра и немного натертого;
- зеленый лук;
- 2 булочки для бургера или кусочки хлеба;
- томатный соус или любой другой;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление
Приправьте яйцо солью и перцем по вкусу, а затем взбейте. Вылейте его на сковороду. Готовьте 2 минуты и добавьте натертый творог.
В центр положите колбасу и кусочек сыра. На сыр посыпьте лук. С помощью лопатки сложите омлет в квадрат, оставив ингредиенты внутри.
Полейте булочку томатным соусом и положите внутрь яичницу. Приятного тебе аппетита!
Рецепт яичницы в бутерброде / Фото 5-Minute Crafts