6 домашних растений, которые наполнят комнату невероятным ароматом

Вазоны могут не только добавлять уюта вашему дому, но и приятного аромата. Делимся секретами, какие растения следует иметь дома.

Не секрет, что существуют вазоны, которые, кроме своего внешнего вида, могут порадовать вас необычным запахом. Поэтому, если искусственные ароматы для дома вам не нравятся – приобретите эти растения.

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Хойя



Хойя наполнит ваш дом шоколадным запахом / Фото Pinterest

Вечнозеленое тропическое растение хойя имеет приятный сладковатый запах. Его также называют фарфоровым цветком. Если вы обожаете запах шоколада – поставьте дома хойю карнозу и наслаждайтесь. Это растение также имеет нотки ванили, а запах кентианы хойи напоминает бисквит.

В уходе растение неприхотливое: поддерживайте землю во влажном состоянии и избегайте попадания прямых солнечных лучей на листья.

Герань душистая



Герань сочетает в себе много ароматов / Фото Pinterest

Это растение очень интересное. Оно выделяет запах, когда вы касаетесь его. Герань имеет немало ароматов, в зависимости от вида. Душистая герань может пахнуть лимоном, шоколадом, розами и имбирем.

Растение требует много солнечного света и влажную землю.

Жасмин

Хорошая компания и коктейль изидеальное сочетание для удачно проведенного времени.



Жасмин имеет прекрасный цвет и запах / Фото Pinterest

Кроме великолепного белого цвета, жасмин может порадовать вас сладким запахом, который особенно ощутимо ночью. Вазон хорошо растет под воздействием солнечных лучей, поэтому время от времени выносите его на улицу и держите у окна, выходящего на юг. Земля должна быть влажной.

Кубинское орегано



Орегано будет полезным вам в быту / Фото Bright Side

Это растение очень универсальное, ведь его бархатные листья вы сможете использовать для приготовления пищи: в свежем или сушеном виде. К тому же кубинская душица подарит вашему дому приятный мятный аромат. Лучшее место для нее – около солнечного окна, а поливать нужно раз в неделю.

Гардения



Гардения имеет выраженный цветочный запах / Фото Bright Side

Гардения – одна из самых ароматных растений. Она обладает выразительным цветочным запахом и является любимицей садоводов. Гардения имеет красивые белые цветы и глянцевое зеленые листья. Несмотря на такие хорошие характеристики, цветок сложный в уходе. Он требует влажной прохладной среды и много света.

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Лаванда



Цветы лаванды имеют красивый цвет и нежный запах / Фото Bright Side

Лаванда не пользуется большой популярностью как комнатное растение, но ее выращивания в домашних условиях может принести вам много пользы. Нежный фиолетовый цвет станет красивым декором, а цветочный аромат с пряными нотками будет хорошим дополнением. Растение также способно снимать стресс, поэтому его часто используют в ароматерапии.

От среды лаванда требует много света и воды.