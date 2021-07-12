Учимся правильно хранить овощи, чтобы они были свежими как можно дольше
Источник:24 канал
Идеальный вариант потребления овощей – есть их свежими. Но это получается не всегда, ведь хрянятся они не так уж долго. Так как же все-таки увеличить продолжительность хранения любимых продуктов?
Ну-ка пройдем к холодильнику. Будем наводить в нем порядок.
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Лук и чеснок
Луку и чесноку в холодильнике не место. Сухое вентилируемое помещение – то, что им нужно. В этих условиях даже при комнатной температуре они будут храниться долгие месяцы.
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Морковь
Чтобы морковь не сгнила хранить ее нужно в... воде. Возьмите контейнер, налейте в него воду, отправьте в воду вымытую морковь, поставьте в холодильник.
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Спаржа
Свежую спаржу ставьте скорее в стакан с водой, а затем в холодильник. В "букете" спаржа сохраняется дольше. Однако, уже на третий день ее вкус начинает портиться. Спаржу лучше не хранить, а готовить сразу.
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Брокколи
Брокколи, как и спаржа, предпочитает "букетный" хранение. Опустите стебель, на котором держится головка, в воду и поставьте "букет" в холодильник. 5 – 7 дней брокколи будет свежей гарантировано.
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Авокадо
Незрелый авокадо хранят в бумажном пакете до созревания 3 – 7 дней. Зрелый – только в холодильнике, в отделении для фруктов, в идеале – в герметичной емкости.
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Болгарский перец
Положите в бумажный пакет или заверните в бумажную салфетку – и долгие недели сможете хрустеть свежими и сочными перчиками.
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Баклажан
При хранении в холодильнике положите баклажан в бумажный кулек или прикройте мешковиной. Больше месяца даже в этих условиях продукт не продержится.
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Огурцы
Знаете ли вы, что сохранить огурчики хрустящими можно до двух недель? Оберните каждый в бумажную салфетку. Поставьте партию в полиэтиленовый пакет. Отставьте пакет подальше от морозилки – и огурчики будут свежими долго.
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Помидоры
Помидоры следует хранить при комнатной температуре. Почему? Вкус помидоров во многом обусловливается содержанием летучих веществ, крайне чувствительных к низким температурам. Холод убивает их чудесный аромат. Хотите вкусных помидоров – держите их на столе.
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