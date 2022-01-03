Как проверить, действительно ли яйца из супермаркета свежие: действенные методы
Источник:stockland
На праздники не менее 30% блюд готовят с яйцами. Как определить, что этот продукт вы купили свежим? Существует 3 проверенных метода, которые точно помогут.
К сожалению, в супермаркете или на рынке проверить свежесть получится не всегда, но дома это сделать вполне возможно. Идеи 24 рассказывают проверенные методы.
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Как проверить яйца на свежесть
Перед тем, как рассказать о проверенных методах дома, мы уже призываем не забывать смотреть на срок годности в супермаркете. Это легко и очень важно. И не просто делайте это перед покупкой – перепроверьте, прежде чем использовать!
1 метод: бросить в воду
Уложите яйцо в миску с водой. Свежие яйца тонут, а вот старые – будут плавать, потому что в основе образовался большой "карман" воздуха.
2 метод: разбить в миску
Это один из самых легких способов проверить свежесть. Яйцо будет плохо пахнуть, если его разбить.
3 метод: разбить на плоскую тарелку
Если желток будет лежать высоко в центре тарелки, а толстая часть белка четко определена и близко к желтку – ваше яйцо свежее! Если белок жидкий, а желток является плоским – ваше яйцо старое и его следует выбросить.
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