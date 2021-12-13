Проверенные и легкие способы: как вывести пятно от красного вина на одежде за несколько минут

13 декабря 2021 , 11:40
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Источник:

Today

С приближением праздников пора улучшить свои навыки удаления стойких пятен от вина из одежды. Эксперты советуют, прежде всего, реагировать быстро.

Профессионалы по уборке поделились своими полезными и проверенными лайфхаками, как быстро вывести пятно. Предлагаем применить их, когда внезапно прольете напиток на одежду.

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Что делать сразу после того, как пролили вино

  • Действуйте быстро. Обработайте пятно как можно скорее. Чем дольше она застывает, тем труднее ее избавиться.
  • Тщательно промокните. Используя чистую белую ткань, промокните как можно больше вина, начиная с наружной стороны внутрь. Не трите, иначе пятно может распространиться.
  • Убедитесь, что ткань можно чистить следующими средствами. Прежде чем использовать любую из следующих рекомендаций по очистке, убедитесь, что каждое средство безопасно для цвета и его можно стирать. Все вещи, подлежащие исключительно химчистке, следует промокнуть и отнести.


Как быстро отчистить пятно от вина на одежде / Фото Unsplash

Как легко отчистить пятно из одежды

Соль или пищевая сода

Эксперт предлагает промыть пятно холодной водой, а затем промокнуть его белой тканью для чистки, чтобы впитать остатки вина. Вот что делать дальше:

  • насыпьте соль или соду на пятно и подождите 3 минуты, прежде чем снова промыть холодной водой.
  • промокните пятно. Повторяйте это, пока не полностью очистится пятно, а затем удалите, как обычно.

Ледяная вода, газировка, соль, уксус

Эксперт по уборке дома Merry Maids Эми Бейтс обрабатывает пятна от красного вина с помощью этой комбинации несколькими промывками.

  • Начните с немедленного промокания пятна.
  • Налейте на пятно воду со льдом или охлажденную соду.
  • Затем щедро насыпьте соль и дайте ей постоять в течение 5 минут.
  • Налейте на пятно горячую или кипящую воду и прополощите в раковине.
  • Если пятно осталось, добавьте в миску смесь воды и уксуса и замочите ткань.

Растирание спиртом

Бекки Рапинчук, посол бренда Scotch-Brite и автор книги The Organically Clean Home, предлагает тщательно промыть загрязненное место. Тогда советует протереть его небольшим количеством спирта, чтобы удалить пятно.

Перекись водорода и средство для мытья посуды

  • Нанесите на пятно смесь моющего средства и перекись водорода.
  • Впоследствии, когда пятно начнет "выцветать", постирайте одежду, как обычно.
  • Если вы не можете постирать его немедленно, прополощите полностью.
Автор: Марта Кушка