На просмотр черной комедии "Не смотрите наверх" пользователи потратили 111 миллионов часов

Почти 12 663 лет! Именно столько суммарно потратили время зрители на просмотр "Не смотрите вверх". Похоже, американская комедия покорила киноманов.

Такую статистику приводит стриминговый сервис Netflix. По его данным, пользователи потратили более 111 миллионов часов на просмотр фильма "Не смотрите вверх" (Don't Look Up) из Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс за период с 20 по 26 декабря.

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Но стоит обратить внимание, что таких безумных показателей новинка достигла только через первые 2 дня после премьеры, ведь вышла лента в свет 24 декабря.

На втором месте оказался драматический фильм "Непрощенная" (The Unforgivable) с Сандрой Баллок. Его посмотрели 26,6 миллиона часов. А замыкает тройку лидеров американский боевик "Форсаж: Гоббс и Шоу" (26,59 миллиона часов).



ТОП 10 самых популярных фильмов на Netflix за период с 20 по 26 декабря / Фото Netflix

О чем фильм "Не смотрите вверх"

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Черная комедия рассказывает о двух молодых ученых-астрономах, которые по-настоящему преданы своей работе. Однажды они совершают открытие и узнают о приближении опасного астероида к Земле. До катастрофы остается полгода. Безумцы решают отправиться в мировое турне, чтобы предупредить всех о неизбежной катастрофе. Но не все так просто, как это казалось: люди по всей планете не торопятся им верить.

"Не смотрите наверх" – официальный трейлер фильма онлайн: