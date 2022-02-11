Продукты, которые мы не задумываясь кладем в холодильник, хоть не должны

Когда мы кладем продукты в холодильник, то не задумываемся, стоит ли это делать. Ведь для некоторых фрутктов и овощей низкая температура довольно вредна, поэтому хранить их там не советуют.

Делимся, какие виды продуктов нельзя хранить при низких температурах. Ведь таким образом они теряют свои полезные свойства.

Интересно Олимпиада-2022 в Пекине: где смотреть спортивные соревнования

Что не нужно хранить в холодильнике

Банан

Бананы быстро чернеют в холодильнике. Более того, меняется их структура. Если бананы – зеленые, их лучше хранить в миске при комнатной тепературе.

Чтобы бананы быстро созрели в домашних условиях, кладите их рядом с яблоками, картофелем или авокадо. Чтобы они медленнее созревали, оберните ножку пищевой пленкой или фольгой.



Состояние бананов, хранящих в холодильнике / Фото Unsplash

Зелень

Укроп, петрушка, кинза и мята – зелень, которую не следует хранить в холодильнике. В прохладных и влажных условиях она быстро увядает и может даже начать гнить. Лучше положить пучки зелени в горшки с холодной водой и следить за ними так же, как за букетом цветов.

манго

Манго, киви, ананас и другие экзотические фрукты плохо переносят холод. Поэтому их советуют хранить при комнатной температуре. Созревшие плоды следует употреблять в течение 2 – 3 дней.

Картофель

Хранить картофель и батат советуют в черном холодном месте. Но для картофеля в холодильнике температура слишком низкая и она вредна для крахмала, содержащего этот овощ. Поэтому картофель теряет свои полезные свойства.

Помидоры

Помидоры нельзя хранить в холодильнике. От этого они становятся мягкими и невкусными. Овощ хорошо сохраняется несколько дней при комнатной температуре.

Шоколад

Шоколад нельзя хранить в холодильнике, так как от низких температур образуется белый налет и теряется вкус. Какао-масло поглощает другие запахи, из-за чего шоколад, хранящийся в холодильнике, начинает плохо пахнуть.

Мед

Если мед хранить в холодильнике, он быстро покрывается сахаром. Хранить продукт нужно при комнатной температуре как можно дальше от прямых солнечных лучей.